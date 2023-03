Juventus, “offerta succosa per Di Maria”: l’addio non è una possibilità

Angel Di Maria continua ad agitare il calciomercato della Juventus: il contratto in scadenza fa, inevitabilmente, discutere

Sono arrivati tredicesimi al recente Festival di Sanremo, edizione numero settantadue, i ‘Coma Cose’ con la canzone, che sta spopolando in radio, intitolata ‘L’addio’. Il duo, coppia anche nella vita, nel testo parla di una crisi, poi risolta, che ha portato all’evoluzione del rapporto e all’annuncio del prossimo matrimonio.

Giustamente, vi starete chiedendo cosa c’entra tutto questo con Angel Di Maria. Il suo rapporto con la Juventus, iniziato l’estate scorsa quando è arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Paris Saint-Germain, è partito a razzo col gol all’esordio contro il Sassuolo. Poi, guai fisici e Mondiale alle porte, hanno minato il legame, tanto da far pensare ad una possibile rescissione anticipata, indiscrezione mai confermata. Dopo il ritorno, con la Coppa del Mondo conquistata con l’Argentina in bacheca, a Torino è tornato un altro Angel Di Maria, vero e proprio leader tecnico della squadra guidata in panchina da Massimiliano Allegri.

E già da diverso tempo, come raccontato dalla nostra redazione, si discute di un possibile prolungamento contrattuale, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno, visto che le parti hanno ritrovato sintonia e l’amore, calcistico, è tornato a trionfare. Proprio come nella canzone dei ‘Come Cose’ quando nell’ultimo verso chiudono la questione con un verso decisivo: “E comunque andrà, l’addio non è una possibilità”. Ed è quello che sperano anche alla Juventus, tifosi e addetti ai lavori, a maggior ragione dopo le parole del direttore dell’area sport, Francesco Calvo, pronunciate prima della sfida contro la Roma di José Mourinho.

Rinnovo Di Maria-Juventus, dalla Spagna rilanciano: “Offerta succosa”

Nella giornata di ieri, vi abbiamo raccontato come, allo stato attuale, non ci siano discorsi avviati verso la conclusione tra la Juventus e l’entourage di Di Maria. Le parti si parlano da tempo, ma chi si occupa del ‘Fideo’ è pronto ad ascoltare anche le altre proposte che sono in arrivo, dall’Europa e da mete esotiche. In ogni caso, il club bianconero, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, sarebbe pronto a formulare un’offerta definita “succosa” per trattenere a tutti i costi Di Maria a Torino per evitare che possa lasciare la maglia bianconera dopo una sola stagione.

Molto dipenderà dagli obiettivi stagionali che verranno raggiunti, nonché dalle questioni extra campo che stanno coinvolgendo il club guidato dal presidente Ferrero. Di certo, la volontà di continuare insieme per un altro anno esiste, ma potrebbe anche non bastare. La speranza è che il matrimonio si celebri presto, con buona pace del Rosario Central che lo attende per chiudere il cerchio di una carriera straordinaria.