Giuntoli parla chiaro: “Non è giusto”. Annuncio sul futuro

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato durante il pre gara del match di Champions contro l’Eintracht Francoforte

Il Napoli vuole continuare a stupire. Il giocattolo quasi perfetto di mister Luciano Spalletti sembra davvero poter superare qualsiasi ostacolo, anche in Champions League. A maggior ragione stasera, con Di Lorenzo e compagni che affronteranno faccia a faccia l’Eintracht Francoforte fra le mura del Deutsche Bank Park.

Durante il pre partita, ai microfoni di ‘Sky Sport’, è intervenuto il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli. Per cominciare, il noto dirigente si è soffermato sulla pressione che si avverte nel gruppo squadra: “Vedo facce un po’ tese, ma è normale. Alcuni giocatori sono anche debuttanti in questa competizione, ma hanno dimostrato di saper affrontare certe sfide. Per questo siamo fiduciosi“. Giuntoli, poi, spiega così la scelta di Spalletti di schierare Olivera e non Mario Rui nell’undici titolare: “Noi fin dall’inizio non abbiamo considerato titolari e riserve. Abbiamo tanti titolari. Qualcuno ha giocato un po’ di più, altri meno. Ma i risultati stanno dando ragione al mister“. Il Napoli è da considerare favorito nel doppio match con l’Eintracht: “Non è giusto dire che siamo noi i favoriti, perché loro sono bravi. Sarà una sfida alla pari e ce la giocheremo fino in fondo“.

Eintrach Francoforte-Napoli, Giuntoli sul futuro: “Non ci sono problemi”

Giuntoli si è soffermato anche sul tema futuro. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, oltre all’interesse della Juventus c’è pure quello del West Ham. “Io ho un contratto anche per il prossimo anno e non ci sono problemi“, ha detto Giuntoli.

Aggiunge: “Ho un bel rapporto con il presidente De Laurentiis e anche con la sua famiglia. Le sue lodi fanno sempre piacere, ma poi la sfida vera nel calcio è quella che deve arrivare. Noi non dobbiamo mai guardare a ciò che è stato fatto, anzi molte volte pensiamo a quello che è stato fatto di sbagliato“. C’è, inoltre, una sfida nella sfida. Il direttore sportivo dell’Eintracht ha ‘risposto’ al colpo Kvaratskhelia con Kolo Muani a zero: “È un calciatore molto bravo, che sono riusciti a prendere da free agent. Sono stati bravi e faccio i complimenti al loro direttore sportivo, che è di grande livello. È uan squadra con dei valori importanti“. Ed ecco, infine, la qualità del Napoli che lo rende più orgoglioso: “È una squadra affamata. Ora dobbiamo pensare soltanto a questa partita, che è molto delicata. Dobbiamo andare avanti partita dopo partita, perché vogliamo sognare“.