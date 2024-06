Spalletti chiama subito Gatti a Coverciano: le ultime sulla difesa dell’Italia | CM.IT

Dopo i forfait di Acerbi e Scalvini, uscito in lacrime dall’ultima partita dell’Atalanta, Spalletti porta subito Gatti a Coverciano: le ultime

Si complicano subito i piani di Luciano Spalletti. Dopo aver architettato con cura (e non senza scelte difficili) la rosa di pre-convocati in vista di Euro 2024, sono arrivati due pesanti forfait nel pacchetto arretrato. Il primo è stato Francesco Acerbi, ancora tormentato dalla pubalgia e che dovrà sottoporsi ad un intervento ad hoc, ed il secondo è stato Giorgio Scalvini.

Come vi avevamo raccontato su queste pagine, dopo il forfait di Acerbi il CT aveva allertato Federico Gatti, che era così tornato ad allenarsi presso le strutture della Juventus a Torino per farsi trovare pronto in caso di necessità. Al difensore bianconero non sarebbe bastata l’assenza del centrale campione d’Italia per ricevere la possibilità di ritagliarsi uno spazio in azzurro per Euro 2024. Le notizie che sono arrivate in serata da Bergamo, però, hanno cambiato radicalmente la situazione. Scalvini è uscito in lacrime dalla sfida contro la Fiorentina, che ha concluso la stagione dell’Atalanta, e gli esiti degli esami effettuati non hanno lasciato dubbi: rottura del legamento crociato anteriore. Il classe 2003 perde così la possibilità di prendere parte al suo primo Europeo con la Nazionale italiana. Ecco cosa succede ora con Gatti.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il CT Spalletti per far fronte agli infortuni subiti dal pacchetto arretrato dell’Italia ha convocato subito Federico Gatti a Coverciano.

Il difensore di Rivoli raggiunge così i compagni di Nazionale al centro tecnico federale per completare l’avvicinamento ad Euro 2024, dopo essersi allenato a Torino nei giorni scorsi. La convocazione per l’Europeo, tuttavia, non è ancora certa per il centrale della Juventus. Spalletti nelle prossime settimane valuterà la difesa azzurra dopo le defezioni di Acerbi e Scalvini e l’arrivo di Gatti, prima di prendere una decisione definitiva sulla rosa di calciatori che rappresenterà l’Italia ad Euro 2024.