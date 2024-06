Mani sul volto e infortunio: nuovi guai per Spalletti dopo Acerbi

Ecco cosa è successo nel corso di Atalanta-Fiorentina, sfida che si sta giocando a Bergamo. Luciano Spalletti in ansia

A dieci minuti dal termine di Atalanta-Fiorentina si è infortunato il giocatore della nazionale italiana. Un problema al ginocchio sinistro, che mette a rischio la sua presenza ai prossimi Europei.

A fermarsi è stato Giorgio Scalvini, che si è portato subito le mani sul volto, lasciando pensare a qualcosa di importante. Nelle prossime ore, chiaramente, ne capiremo di più, ma il movimento innaturale del ginocchio sinistro e la reazione del 20enne difensore nerazzurro fanno decisamente preoccupare. Il difensore di Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti ha lasciato il campo sorretto da due membri dello staff medico.

L’augurio è che non si tratti di nulla di grave, anche perché il reparto difensivo dell’Italia in vista di Euro 2024 ha già dovuto registrare la defezione di Francesco Acerbi, fermato dai problemi con la pubalgia. Si attendono notizie confortanti da Bergamo, mentre Gatti della Juventus continua ad allenarsi a Torino in attesa di una chiamata.