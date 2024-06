DIRETTA Serie A, il valzer delle panchine: da Conte a Baroni, gli aggiornamenti

La Serie A si appresta ad un vero e proprio valzer delle panchine: da Conte a Palladino, tutti gli aggiornamenti sugli allenatori

Giorni intensi per le panchine di Serie A: tante le squadre che da qui a qualche giorno ufficializzeranno i nomi dei nuovi allenatori, comprese alcune big come Juventus, Milan e Napoli. Per Thiago Motta, Fonseca e Conte – salvo clamorose sorprese – aspettano soltanto gli annunci, ma sono tanti i tecnici ancora in ballo nel valzer delle panchine.

Dopo la promozione con il Venezia, Vanoli è in pole per prendere il posto di Juric al Torino, ma piace anche al Cagliari che segue anche Baroni. L’ex Verona si contende la panchina del Monza con Nesta con Palladino destinato alla Fiorentina. Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti sulle panchine della Serie A e non solo.

12:52 Monza, Nesta e Baroni per la panchina Con Palladino destinato alla Fiorentina, il Monza sceglie il nuovo allenatore: in ballo c’è Alessandro Nesta, ma anche Marco Baroni che ha appena lasciato il Verona e piace anche al Cagliari.

11:58 Napoli, mercoledì la firma di Conte Dovrebbe essere mercoledì il giorno della firma di Antonio Conte con il Napoli: l’affare è ormai chiuso e si attende solo la formalizzazione per l’approdo del tecnico salentino in azzurro.

11:16 Torino in pole per Vanoli La promozione conquistata con il Venezia, quindi l’addio: Paolo Vanoli resta in pole per la panchina del Torino, ma ha avuto contatti anche con il Cagliari.

10:31 Cagliari, in tre per la panchina Il Cagliari deve scegliere l’allenatore che sostituirà Claudio Ranieri: tra i candidati c’è Baroni (che piace anche al Monza), così come affascina la candidatura di Lucescu jr. Più defilato il profilo di Dionisi.