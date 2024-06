Chiesa tradisce la Juve: destinazione già decisa in Serie A

Futuro in bilico alla Juventus per Federico Chiesa. Ecco la possibile destinazione in Serie A, tutti gli aggiornamenti

Federico Chiesa e la Juventus rischiano seriamente di separarsi. Stando alle ultime indiscrezioni, il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025 sarebbe sempre più in bilico.

Il classe 1997 non vorrebbe rinnovare alle condizioni poste dal club, che ha offerto un nuovo accordo fino al 2027 a cifre leggermente inferiori rispetto ai 5 milioni di stipendio attuali. Per l’esterno della Nazionale non è da escludere la cessione in estate, in caso di fumata nera sul rinnovo, per una cifra di circa 25 milioni di euro. Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti la destinazione ideale per Chiesa in caso di clamoroso addio alla Juve.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🚨Considerate le difficoltà per il rinnovo con la #Juventus, in quale squadra italiana vedreste meglio Federico #Chiesa❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 3, 2024

Il 38,9% dei votanti dice Roma, con l’opzione Napoli da Antonio Conte al 34,5%. Non ‘scaldano’, invece, le ipotesi Inter e Milan, rispettivamente al 9,1% e 17,5%.