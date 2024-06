Conte spacca il Milan: la rivelazione in diretta | ESCLUSIVO

Conte ‘spacca’ il Milan: la rivelazione in diretta sulla scelta dell’allenatore da parte del club rossonero. Cosa succede

Conte al Napoli, Thiago Motta alla Juventus, Fonseca-Milan. Il quadro delle panchine delle big è ormai definitivo, mancano solo le ufficialità dei club.

Ad infiammare gli ultimi giorni è stato soprattutto Antonio Conte, che ha accettato la corte del presidente De Laurentiis. A TiAmoCalciomercato.it, in onda su TvPlay, è intervenuto Michael Cuomo proprio sul tecnico ex Inter e Juventus: “Sta risuonando la marcia funebre tra i tifosi del Milan. Da Napoli hanno preso Conte, il primo della piazza, e non l’hanno preso i rossoneri. È una ferita che non si cicatrizzerà in estate”. Da Conte a Fonseca, il nome del tecnico portoghese non sembra affatto convincere la maggior parte dei tifosi rossoneri.

Milan, da Conte a Fonseca: “I motivi della scelta del club”. Rivelazione anche sul nuovo attaccante

“Per Fosenca al Milan l’ufficialità non arriverà questa settimana. Dalla dirigenza l’idea è chiara: meglio acquisti fatti bene che un allenatore top“. Il giornalista di ‘TeleLombardia’ ha spiegato così la scelta della società rossonera.

Infine, sul nuovo attaccante cercato sul mercato: “L’attaccante che piace ai tifosi è Zirkzee. È uno che può avere i colpi di Ibrahimovic. Però quando le commissioni raggiungono una certa importanza, allora a casa Milan non si fanno eccezioni, come successe con Thuram“.