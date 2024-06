Milan, ‘scambio’ in Premier: il sostituto di Maignan è clamoroso

Maignan potrebbe dire addio al Milan nel prossimo calciomercato estivo. Spunta un intreccio in Inghilterra, i dettagli

Il Manchester City ‘guarda’ alla Serie A in vista del prossimo calciomercato estivo. Nello specifico, per rimpiazzare uno dei pilastri della squadra che lo scorso 19 maggio si è laureato di nuovo campione d’Inghilterra.

Guardiola ha messo gli occhi su un big del Milan, per la precisione su Mike Maignan. Il motivo è semplice: Ederson potrebbe dire addio ai ‘Citizens’. Sul portiere brasiliano aleggia la Saudi League, con un paio di club sauditi pronti a ingolosire il trentenne di Osasco con una proposta molto importante. Da parte sua ci sarebbe totale apertura. Allo stesso City potrebbe arrivare un’offerta difficile da rifiutare per un calciatore in scadenza di contratto a giugno 2026.

Stando alle indiscrezioni del ‘Sun’, per l’eventuale post Ederson è in pole l’estremo difensore del Milan, che da qualche mese parla con l’entourage del francese per prolungare l’attuale accordo che scade tra due anni. Un rinnovo con annesso adeguamento al rialzo dello stipendio, ancora fermo intorno ai 3 milioni di euro netti. Il City potrebbe garantirgli il triplo, mentre il club di Red Bird potrebbe forse raddorpiarglielo.

Reduce da una stagione sotto le aspettative anche per problemi fisici, su Maignan c’è da tempo pure il Bayern Monaco, al momento però più interessato a Theo Hernandez. Il laterale ha una valutazione di 80 milioni di euro, più o meno la stessa del portiere ex Lille. Parliamo di cifre del tutto alla portata della società di Mansour – che come alternativa a Maignan valuterebbe Pickford dell’Everton – e di tutte le altre big di Premier.

Milan, il dopo Maignan dall’Inghilterra: contatti per Ramsdale

Il dopo Maignan potrebbe arrivare dalla Premier. Sempre per il ‘Sun’, i rossoneri starebbero parlando con l’entourage di Ramsdale, secondo portiere dell’Arsenal. Il ventiseienne inglese è in scadenza nel 2026 e una valutazione sui 15-20 milioni di euro.

Moncada e soci guardano pure in Ligue 1 per il post Maignan, piacciono poi portieri di Serie A come Carnesecchi, il quale però costa non meno di 35/40 milioni di euro. Ecco perché Ramsdale potrebbe davvero rappresentare la pista ‘migliore’, in primis dal punto di vista economico, in caso di partenza di Maignan.