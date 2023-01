Milan, Zaniolo è un segnale: Maldini cambia rotta

L’interesse per il talento italiano conferma come il club rossonero sia pronto a intraprendere una nuova strada e ad investire per un giocatore di destra

Sono giorni complicati per il Milan. La squadra di Stefano Pioli è in crisi di risultati e di gioco. Tonali e compagni non sanno più vincere e faticano terribilmente, sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Bisogna rimboccarsi le maniche per uscire da questo periodo più che complicato. Difficile che il calciomercato possa dare una mano fin da subito. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno escluso colpi a sorpresa. La rosa è lunga e ben presto recupererà pedine importanti come Zlatan Ibrahimovic e Mike Maignan.

Nicolò Zaniolo, però, è visto come un’opportunità da cogliere. Un’opportunità che di certo non risolve i problemi del Milan ma che potrebbe dare una mano alla squadra, permettendo un upgrade importante sulla destra. Ieri sono arrivate le dichiarazioni dell’agente del calciatore, intercettato dai microfoni di Calciomercato.it all’uscita dall’U Power Stadium’. Nessuna novità. I contatti proseguono, con la Roma – come raccontato su questi canali – che non appare intenzionata a fare sconti e chiedere 35 milioni di euro, con il Milan disposto ad investire non più di 25 milioni, attraverso i bonus. I rossoneri sono convinti che il tempo possa giocare a favore visto che Zaniolo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Un contratto che chiaramente non verrà rinnovato. Un dettaglio da non trascurare, inoltre, è la volontà del giocatore, che ha espresso il desiderio di continuare a giocare in Serie A. Ma le sirene inglesi continuano ad essere importanti. Il Milan è pronto dunque a riprovarci in estate, con più calma, se l’italiano dovesse davvero rimanere nella Capitale.

Milan, l’esterno diventa una priorità: i segnali sono chiari

Al di là dell’affare Zaniolo, Paolo Maldini e Frederic Massara, in questi giorni, hanno lanciato un messaggio chiaro. Una delle priorità del Milan è migliorare la corsia di destra. Junior Messias e Alexis Saelemaekers non sono considerati all’altezza per ricoprire il ruolo da titolare.

Finalmente! Avranno esclamato i tifosi rossoneri, che ormai da anni aspettano con ansia il rinforzo in quel ruolo. Per mesi hanno sognato Hakim Ziyech ma i costi elevati non hanno permesso l’affondo. Ora il marocchino è proprio il calciatore che vorrebbero i giallorossi in caso di partenza di Zaniolo.

Vanno verso questa direzione anche i sondaggi per Allan Saint-Maximin. Nulla di veramente concreto ma il calciatore francese, che ha iniziato a manifestare qualche malumore di troppo per le diverse panchine al Newcastle è da anni sul taccuino del club rossonero. Piace – prima dell’arrivo di Maldini e Massara – dai tempi del Nizza. Da quando veste la maglia dei Magpies gioca quasi esclusivamente come esterno di sinistra ma proprio in Francia aveva dimostrato di potersi muovere anche sulla destra. Le indicazioni di cosa sarà, dunque, il prossimo mercato sono arrivate forte e chiaro.

Calciomercato Milan, addio più vicino: i sacrifici per l’esterno

Investire sull’esterno di destra sarà una priorità. Attenzione anche ad altre idee, come può essere quella di Asensio, mai sparito dai radar di Maldini. L’acquisto di un nuovo giocatore sulla trequarti, inevitabilmente, segnerà il destino di altri calciatori.

Il Milan farà di tutto per piazzare Junior Messias. Da Roma sostengono che Mourinho lo apprezzi ma possono aprirsi altre piste per il brasiliano, come quella che lo porterebbe alla vicina Monza. A rischiare ancora di più l’addio a giugno è Brahim Diaz. Il Milan ha investito parecchio per acquistare De Ketelaere e Adli e lo spagnolo potrebbe essere sacrificato. D’altronde, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il club rossonero non ha alcuna intenzione di investire quei 22 milioni di euro pattuito due estati fa. Serve abbassare di tanto il prezzo ma è il Real ad avere il coltello dalla parte del manico. Lo spagnolo piace parecchio a Stefano Pioli ma in estate le strade possono davvero dividersi.