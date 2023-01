CM.IT | Futuro Brahim Diaz: la volontà del Milan

Il punto sul futuro del trequartista spagnolo, diventato un titolare della squadra di Stefano Pioli

Nelle ultime ore si è tornati a parlare di Brahim Diaz e del suo futuro, ancora tutto da scrivere. Lo spagnolo è alla sua terza stagione al Milan e mai come in questo momento è da considerarsi un punto fermo della squadra di Stefano Pioli.

L’acquisto di Charles De Ketelaere lo ha liberato di quella pressione (la scelta del numero di maglia non lo ha di certo aiutato), che lo scorso campionato lo ha condizionato pesantemente. Oggi il classe 1999 è di fatto un titolare dei rossoneri: l’ex Manchester City ha sfruttato le difficoltà del belga per prendersi il posto. Il 2023 sembrava poter rilanciare il 21enne di Brugge ma così non è stato, e Brahim Diaz ha giocato sempre dal primo minuto. A Salerno, così come contro la Roma, Pioli ha deciso di puntare su di lui.

Oggi lo spagnolo, più di De Ketelaere, ha assimilato bene i dettami tattici del mister e sa come interpretare il ruolo di trequartista, muovendosi un po’ da mezzala, un po’ da esterno e un po’ da seconda punta. La stima da parte del Milan per il giocatore c’è sempre stata e le ultime buone prestazioni hanno confermato quanto di buono si pensa su di lui.

Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: i rossoneri chiedono lo sconto

Il Milan si terrebbe stretto Diaz ben volentieri ma solo alle giuste condizioni. La posizione dei campioni d’Italia, infatti, non è cambiata e come scritto a novembre, Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero investire una cifra più bassa dei 22 milioni di euro concordati per il riscatto.

Presto ci si siederà attorno ad un tavolo con il Real Madrid e l’entourage del calciatore per fare un punto della situazione, sapendo che a tenere il coltello dalla parte del manico non è certo il club rossonero. Tutto è nelle mani dei blancos, che potrebbero decidere di riprendersi Brahim Diaz per rafforzare un reparto che in estate perderà diversi elementi, e chiaramente dello stesso giocatore. La volontà dello spagnolo sarà decisiva.

I tifosi e Stefano Pioli sono, dunque, in attesa di conoscere il futuro di Brahim Diaz ma non sono gli unici. Anche Adli aspetta di capire se il prossimo anno dovrà sgomitare con lo spagnolo per trovare spazio. La conferma del 23enne spingerebbe il francese lontano da Milanello.