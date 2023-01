DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 20 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi, venerdì 20 gennaio

Anche oggi si muove il calciomercato invernale, dopo le vittorie in Coppa Italia di Atalanta, Lazio e Juventus.

Mercato ancora fermo sul fronte nostrano per grandi colpi in entrata, si attendono comunque novità per quanto riguarda Juventus, Milan, Inter e non solo, impegnate in particolare anche sul versante ‘interno’, con i rinnovi chiave come quelli di Rabiot, Leao e Skriniar. Seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

9.00 – Non c’è solamente l’Inter a monitorare la situazione di Kessié: anche il Chelsea potrebbe fare un tentativo per l’ivoriano.

8.30 – Pessimismo sul rinnovo di Milan Skriniar: lo slovacco avrebbe informato l’Inter di non aver intenzione di rinnovare al momento.