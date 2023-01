Colpo di scena Kessie: c’entra anche McKennie

Possibile svolta in arrivo sul fronte Kessie: l’indiscrezione delle ultime ore e tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Dopo solo sei mesi dal suo trasferimento in Liga, Franck Kessie è di nuovo al centro delle voci di calciomercato.

L’ivoriano ex Milan non è riuscito ad imporsi nel centrocampo del Barcellona ed è già diventato una riserva nelle gerarchie di Xavi alle spalle dei vari Pedri, Gavi, de Jong e Busquets. Di certo non l’impatto che il giocatore si aspettava al suo arrivo in blaugrana, al punto che si parla già di un possibile addio nel calciomercato invernale. Sulle sue tracce anche le big del nostro campionato, Juventus e soprattutto Inter, per un possibile ritorno in Serie A. Negli ultimi giorni è anche spuntata l’ipotesi di scambio con Brozovic, già smentita seccamente da Marotta: “Non c’è assolutamente nulla”. Xavi, però, è stato piuttosto chiaro riguardo alla sua idea sull’ivoriano: “Kessie non sta giocando perché la concorrenza è molto agguerrita e qui siamo al Barcellona. Sono sicuro che otterrà i suoi minuti per tutta la stagione. Si sta allenando molto bene ed è un grande protagonista”. Il giocatore fa così gola, alle big di Serie A ma non solo.

Calciomercato Juventus, no a McKennie: il Chelsea su Kessie

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, un altro top club sarebbe pronto a fare sul serio per Kessie.

Secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’, infatti, il Chelsea è sulle tracce dell’ex Atalanta e Milan e potrebbe fare un tentativo già a gennaio. C’entra anche Weston McKennie: l’americano della Juventus, come riferito dal quotidiano, non sarebbe nel mirino dei ‘Blues’ per gennaio e l’idea della dirigenza è quella di puntare sul prestito di Kessie. Tuttavia, rimane da convincere il Barça sulla formula dell’operazione e gli eventuali costi. Inter e Juve sono già avvisate.