Un gol ogni 99 minuti: la Juve pesca il jolly per l’attacco

La Juventus trova il suo jolly per l’attacco: gol a raffica nelle ultime partite e la possibilità di finire in bianconero

La Juventus approda ai quarti di finale di coppa Italia e prova a ripartire dopo il tracollo di Napoli. E’ un gol di Chiesa a decidere il match con il Monza, una rete che potrebbe rappresentare uno spartiacque per la formazione bianconera.

Allegri nelle prossime partite potrà tornare a contare anche su Pogba e Vlahovic, avendo finalmente a disposizione le sue bocche di fuoco. Se basterà questo per provare la rimonta scudetto lo dirà il campo che, intanto, ha già detto qualcosa. Una riguarda l’attacco della Juventus che per la prossima stagione avrà bisogno di nuove forze per puntare al vertice. Con l’incertezza sul futuro del serbo, che potrebbe andare via per una cifra importante, Di Maria che potrebbe lasciare, servirà dare nuove alternative ad Allegri o a chi siederà sulla panchina della Juve il prossimo anno. Il nome buono potrebbe non essere poi tanto distante da Torino e arrivare dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, il jolly per l’attacco

Quattro gol nelle ultime due partite, undici reti stagionali, un gol ogni 93 minuti quest’anno. Ademola Lookman è diventato uno dei protagonisti dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Con Salernitana in campionato e Spezia in coppa Italia ha trovato due doppiette che gli hanno garantito una certa visibilità. Già prima però il suo nome non era certo indifferente a chi va a caccia di potenziali colpi. L’Atalanta lo ha acquistato per nove milioni di euro e l’investimento sta dando ottimi frutti. Così non sorprenderebbe se il nome dell’attaccante della Nazionale nigeriana finisca per essere al centro del mercato.

In particolare il 25enne nato a Londra potrebbe rappresentare un profilo ideale per il nuovo corso della Juventus. Ancora giovane, non eccessivamente costoso, con stipendio abbordabile, Lookman anche a livello tecnico sembra essere perfetto per il reparto avanzato dei bianconeri. Capace di giocare da esterno offensivo, sia a destra che a sinistra, è impiegato spesso come sottopunta da Gasperini ma può anche fare la prima punta. Insomma un vero e proprio jolly che potrebbe animare il mercato della Juve.