CM.IT | Milan-Giroud: attesa per il rinnovo, il punto sulla trattativa

Le ultime sul futuro dell’attaccante francese, che ha un contratto in scadenza con i rossoneri il prossimo 30 giugno

Gennaio è il mese delle trattative per i rinnovi in casa Milan. Salvo cambi di programmi, Stefano Pioli non riceverà alcun aiuto dal calciomercato.

Bisognerà aspettare l’estate per i veri rinforzi ma nel frattempo Paolo Maldini e Frederic Massara si augurano di chiudere una volta per tutte le pratiche Rafael Leao e Olivier Giroud. Dopo la fumata bianca per Ismael Bennacer, che ha portato al prolungamento ufficiale del contratto, è la volta dei due attaccanti, altre due pedine fondamentali dello scacchiere di Stefano Pioli.

Della situazione legata al portoghese vi abbiamo parlato ampiamente. I nodi da sciogliere continuano ad essere diversi ma il Milan resta fiducioso per via della volontà di Leao di continuare a vestire la maglia rossonera. Le parti sono in continuo contatto per trovare la quadratura del cerchio ma al momento non risultano in agenda incontri in programma. Discorso identico – come ha potuto appurare Calciomercato.it – per quanto riguarda Olivier Giroud. Serve ancora del tempo per poter gioire per un nuovo rinnovo.

Calciomercato Milan, rinnovo Giroud: il punto della situazione

Rispetto al summit di fine dicembre, tra l’entourage del bomber francese e la dirigenza del Milan, di cui vi abbiamo parlato in esclusiva su Calciomercato.it, dunque, la situazione non è cambiata.

I rossoneri, che hanno messo sul piatto un rinnovo biennale alle stesse cifre percepite attualmente (3,2 milioni più bonus), hanno voglia di tenersi stretto il giocatore. C’è fiducia dalle parti di via Aldo Rossi ma serve uno sforzo, non poi così grande, per avvicinarsi alle richieste dell’attaccante. Giroud ha dato priorità al Milan e si aspetta un riconoscimento per quanto fatto in questo anno e mezzo. Un riconoscimento che appare doveroso, che lo avvicinerebbe a guadagnare quanto chi non ha fornito, certamente, lo stesso contributo. Un piccolo passo, dunque, che può arrivare in un momento all’altro, per continuare ancora insieme.