CM.IT | Milan, Bennacer ha firmato: cifre e dettagli

Ismael Bennacer si è recato questo pomeriggio nella sede del Milan per mettere nero su bianco e ultimare la questione rinnovo: i dettagli

Pomeriggio alquanto movimentato a Casa Milan. Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa sulle pagine di Calciomercato.it, il club rossonero aveva raggiunto l’intesa con Ismael Bennacer e il suo agente Enzo Raiola per il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024.

Non a caso, intorno alle 17:14 il procuratore dell’algerino si è recato presso gli uffici della sede del ‘Diavolo’, proprio per ratificare l’accordo in questione. E non molto più tardi, ovviamente, lo ha raggiunto lo stesso Bennacer, che ora ha firmato il prolungamento. Insomma, per l’annuncio ufficiale – ormai praticamente ultimo tassello da inserire nel puzzle – manca davvero pochissimo e non è da escludere che arrivi già stasera. Per l’ex Empoli un contratto fino al 2027, con stipendio da 4 milioni di euro netti bonus compresi.

Inoltre, nel contratto sarà presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida per l’estero dal 2024 (per i primi quindici giorni di luglio). La cifra della clausola, dunque, è rimasta la stessa del precedente accordo. Senza dubbio una buona notizia per mister Stefano Pioli, che potrebbe anche aiutare un po’ i rossoneri in questo periodo complicato in termini di risultati. Dopo la brutta eliminazione dalla Coppa Italia agli ottavi di finale, ad opera del Torino, si è optato per una nottata insieme a Milanello, in modo da confrontarsi e fare gruppo. Nessun ritiro punitivo quindi, ma ora c’è bisogno subito di cambiare marcia. Nella speranza di risolvere il più in fretta possibile altre questioni interne spinose.

Calciomercato Milan, rinnovo Leao: resta fiducia

In particolare, il riferimento è chiaramente a Rafael Leao, che presenta la stessa situazione contrattuale del compagno algerino. “Ci stiamo sentendo, gli incontri non si fanno soltanti di persone. Entrambe le parti in causa sembra che vogliano giungere ad una conclusione positiva“, ha dichiarato Maldini ieri sera.

Qui la questione è più ingarbugliata e serve ancora tempo al fine chiudere la pratica. Il portoghese, come detto, sembra orientato verso la permanenza, ma bisogna sempre fare attenzione alla corte delle big europee (vedi Chelsea). Tutto il mondo Milan si augura che Leao possa seguire a breve le orme di Bennacer.