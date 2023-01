Supercoppa Milan-Inter: formazioni e mercato, le ultime

Stasera Milan-Inter in campo per la Supercoppa italiana a Riyad: le ultime sulla sfida tra probabili formazioni, news di mercato e diretta tv

E’ un derby di Milano, mette in palio un trofeo ed è importante per entrambe le squadre per rilanciare le rispettive ambizioni visto il ritardo in campionato e non alimentare mugugni sui propri allenatori. Questi sono gli ingredienti di Milan-Inter di stasera a Riyad, valida per la Supercoppa italiana. E scusate se è poco.

Di fronte i campioni d’Italia contro i vice campioni in carica e vincitori della Coppa Italia. Nei quattro derby andati in scena tra campionato e coppa nazionale, lo scorso anno, una vittoria a testa e due pareggi. L’ultima stracittadina per il campionato in corso, a settembre, a favore del Milan, con una vittoria per 3-2. Sia i rossoneri che i nerazzurri arrivano in una condizione piuttosto particolare a questa sfida, che la rende particolarmente significativa. Milan che viene da due pari in campionato e dall’eliminazione in Coppa Italia, l’Inter ha sofferto non poco in coppa con il Parma e non ha brillato con il Verona in campionato, con il pari con il Monza che ha fatto tornare il distacco dal Napoli in doppia cifra. Per chi dovesse perdere, dunque, potrebbero aprirsi venti di crisi, assolutamente da evitare. Il punto sulle ultime notizie su Milan-Inter, dagli sviluppi di mercato alle probabili formazioni e alle informazioni sulla diretta tv.

Milan-Inter, super sfida in campo e mercato in stallo: le ultime

Niente mercato in entrata, almeno stando a quella che è la situazione attuale e alle dichiarazioni di Maldini, per il Milan, che dopo il rinnovo di Bennacer è concentrato su quello di Leao.

Come raccontato da Calciomercato.it, cresce l’ottimismo in casa Milan: Leao vuole rimanere e la società è disposta a uno sforzo importante. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi, intanto il portoghese spera di essere protagonista come nel derby di andata con una doppietta. Altro rinnovo importante sul tavolo, dall’altra parte, quello di Skriniar, sul quale però si respira invece pessimismo: lo slovacco non ha ancora dato una risposta all’Inter sull’ultima offerta. Tra i possibili sostituti, sale per l’Inter la candidatura di Djalò del Lille, seguito anche dal Napoli. Quanto agli altri movimenti di cui si è parlato nelle scorse ore relativamente ai nerazzurri, l’agente di Depay, Ledure, ha smentito la trattativa per uno scambio con Correa. Mentre lo scambio Kessie-Brozovic non è campato in aria e potrebbe rimanere un discorso valido per giugno, se non dovesse concretizzarsi subito.

Milan-Inter, le probabili formazioni: Messias in vantaggio su Saelemaekers, out Brozovic

Intanto, gli allenatori preparano le scelte di formazione, che non dovrebbero riservare grosse sorprese rispetto alle indicazioni della vigilia.

Milan con la cerniera difensiva Kjaer-Tomori in mezzo e panchina per Kalulu, dopo le incertezze con il Lecce. Davanti, ad agire sulla trequarti, Messias favorito su Saelemaekers, con i confermatissimi Brahim Diaz e Leao alle spalle di Giroud. Inter in formazione tipo di questo periodo, Brozovic non recupera e a centrocampo ci sarà sempre Calhanoglu in cabina di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan. Darmian è in vantaggio su Dumfries. Davanti, Dzeko e Lautaro Martinez, che in questo momento danno le migliori garanzie.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Supercoppa Milan-Inter, dove vederla in tv

La gara che metterà in palio la Supercoppa italiana prenderà il via alle ore 20. Diretta televisiva in esclusiva in chiaro su Canale 5.

Possibilità di vedere il match anche in streaming sui tradizionali supporti (pc, smartphone e tablet) tramite l’applicazione Mediaset Infinity.