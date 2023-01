CM.IT | Scambio con Correa: l’agente di Depay chiarisce tutto

L’agente di Memphis Depay ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, rilasciando un annuncio importante sul possibile scambio con Correa

Nelle ultime ore l’Inter è finita al centro di numerose voci di calciomercato, che coinvolgono anche il Barcellona targato Xavi. Si è parlato, infatti, di un possibile scambio tra i nerazzurri e blaugrana con Brozovic e Kessie nell’affare.

Ma non solo, perché dalla Spagna è giunta un’altra indiscrezione riguardante un’altra possibile operazione di scambio. In questo caso, però, i protagonisti sono Memphis Depay, ai margini del progetto e in uscita dal club catalano, e Joaquin Correa. L’argentino continua a deludere le aspettative e la sua cessione appare inevitabile. Sembra che le due società siano al lavoro al fine di trovare un accordo e portare a termine la trattativa in questione. E mancherebbe soltanto il sì dell’olandese per ultimare il tutto. In realtà le cose non stanno così. A confermarlo è direttamente l’agente di Depay Ledure, intervenuto anche ai microfoni di Calciomercato.it: “Posso confermare che non c’è niente in corso“.