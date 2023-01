Calciomercato Inter, scambio col Barcellona: arriva Depay

I due club sarebbero in trattativa per portare a termine un clamoroso affare: ecco i dettagli dell’operazione

Il calciomercato di gennaio fatica a decollare. Le big della Serie A non hanno ancora messo a segno colpi che ricordano vagamente quelli dello scorso anno. La Juve, in quell’occasione, fu la regina d’inverno, strappando alla Fiorentina, Dusan Vlahovic. L’Inter non fu da meno, riuscendo a prendere dall’Atalanta uno degli esterni migliori in Italia, Robin Gosens. Affari, che chiaramente fecero sognare tutti i tifosi.

Oggi, invece, si fatica ad immaginare un possibile affare paragonabile a quelli di dodici mesi fa. La realtà, che appare chiara a tutti, è che ci sono davvero pochi soldi e i grandi acquisti sono stati rimandati alla prossima estate. A spendere sono solo i club inglesi, che non hanno problemi a sborsare cifre importanti per anticipare la concorrenza. Così il Chelsea, sborsando 100 milioni, si sono portati a casa Mykhailo Mudryk, talento ucraino che piaceva davvero a tutti. Alle italiane, come accade ormai da un po’, restano solo le briciole.

Inter-Barcellona, a lavoro per il clamoroso scambio

Come dicevamo, a gennaio difficilmente si potrà assistere ad un grande colpo da parte di un club di Serie A, tranne che non si imbastisca un affare attraverso uno scambio. Un’ipotesi questa, che sta prendendo sempre più piedi.

In Spagna, infatti, sono convinti che Inter e Barcellona stiano lavorando per far cambiar maglia a Correa e Depay. La trattativa – come racconta Gerard Romero – sarebbe arrivata ad una svolta: servirebbe l’ok da parte dell’olandese per far decollare definitivamente l’affare, che avrebbe dunque già i sì dei due club, oltre che quello dell’argentino. Nelle scorse ore si è parlato tanto di Brozovic e Kessie, pronti a fare il percorso inverso, ma evidentemente i nerazzurri e i blaugrana hanno discusso anche di altro.