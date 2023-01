Milan, nuovo colpo a sorpresa: confermata indiscrezione CM.IT

Milan al lavoro sul mercato, possibile un nuovo colpo a sorpresa: confermata l’indiscrezione di Calciomercato.it

Dopo una serie di amichevoli dove i risultati sono stati piuttosto deludenti, il Milan si prepara ad aprire le danze per la ripresa del campionato. I rossoneri infatti apriranno la prima giornata del 2023 e saranno ospiti della Salernitana.

Oltre al campo però, il club riflette anche sul mercato. Per cercare di ovviare al problema portiere, con Maignan che ancora non ha recuperato dall’infortunio, il club rossonero si è, a sorpresa, fiondato sull’estremo difensore colombiano Vazquez, prelevandolo a titolo definitivo dai paraguayani del Guaranì. Il classe 1998 potrebbe non essere l’unico estremo difensore oltre che l’unico acquisto in questo gennaio. Oltre che per gennaio però, il Milan guarda ad altri colpi, in particolare in attacco.

Milan, confermata indiscrezione CM.IT: piace Balogun

Due giovani profili inglesi stuzzicano il club rossonero. Uno è quello di Noni Madueke, ala destra di piede mancino che ha fatto impazzire la retroguardia rossonera nell’amichevole contro il Psv.

L’altro nome è quello di Folarin Balogun, nato negli Stati Uniti ma nazionale under 21 inglese. Di proprietà dell’Arsenal, il classe 2001 sta facendo faville con la maglia del Reims, con 10 gol segnati in 16 presenze. Calciomercato.it vi aveva anticipato come il giocatore fosse un profilo perfetto per il club rossonero. Un nome da Milan per caratteristiche tecniche e anagrafiche, un nome che era stato accostato al Milan già in passato, ancor prima che il ragazzo prolungasse il proprio contratto con l’Arsenal fino al 2025.

E ora anche la ‘Bbc’ sottolinea come i rossoneri, per l’estate, abbiano messo gli occhi sul giovane attaccante inglese. Certo, l’affare non è semplice sia per il lungo contratto che lega il ragazzo ai ‘Gunners’ sia per il fatto che Balogun sta disputando un’eccellente stagione e il suo prezzo, certamente, non sarà basso. Per il ragazzo non sarà però affatto semplice ritagliarsi spazio nella rosa dell’Arsenal. I ‘Gunners’ ritroveranno una pedina chiave come Gabriel Jesus, hanno rinnovato il contratto a Nketiah che sta dando buone risposte e puntano anche ad acquistare Mudryk, obiettivo anche della Juventus, ma con gli inglesi nettamente avanti nella corsa al talentuoso giocatore ucraino. Tutti questi fattori potrebbero agevolare il Milan, che potrebbe anche effettuare un vero e proprio restyling del reparto offensivo in estate viste le situazioni legate al futuro di Leao, al rinnovo di Giroud, ma anche al discorso Ibrahimovic, che potrebbe appendere le scarpe al chiodo.