Ancora una doppietta, è il nome buono per il Milan: un solo ‘ostacolo’

Incanta nella sua prima vera esperienza da titolare in prima squadra: è di proprietà dell’Arsenal, il Milan può farci un pensierino

Non un allarme, ma un velo di preoccupazione c’è per il Milan. Il 3-0 rimediato dal Psv Eindhoven nell’ultima amichevole dell’anno ha messo in evidenza tutti i limiti della squadra rossonera.

Seconda in campionato, ad otto punti dal Napoli, la formazione di Pioli è attesa dal match in casa della Salernitana alla ripresa della Serie A la prossima settimana. Il tema è sicuramente quello del portiere con lo stop di Maignan che si è prolungato di qualche settimana. Maldini e Massara stanno provando ad anticipare l’arrivo di Sportiello ma non è quella l’unica operazione da fare per i campioni d’Italia. Si parla di un esterno destro, con il nome di Ziyech che torna con frequenza in orbita rossonera. Per il futuro poi ci sarà la necessità di affiancare a Giroud (pronto al rinnovo) un attaccante prolifico e in grado di prendere poi il posto del francese visti i 35 anni dell’ex Arsenal. Proprio dai ‘Gunners’ può arrivare un nome a sorpresa che potrebbe essere il profilo ideale per la società lombarda.

Calciomercato, doppietta per Balogun: profilo ideale per il Milan

Giovane, di talento, dal futuro (quasi) assicurato. Non ci sono dubbi sul fatto che questo sia l’identikit ideale per il prossimo bomber del Milan.

I rossoneri quest’anno convivono con i problemi di Origi e con un Ibrahimovic che non è ancora tornato a disposizione. Per la prossima stagione intervenire per acquistare un attaccante centrale è fondamentale è Folarin Balogun è un profilo che non può non piacere. Ventuno anni, dieci gol in sedici partite nella sua prima vera stagione da titolare in prima squadra. In prestito dall’Arsenal, l’attaccante nato a New York City ma con passaporto inglese, è grande protagonista con la maglia del Reims. Come detto ha già realizzato dieci gol, due dei quali nella partita di ieri contro il Rennes, ed è anche grazie a lui che la sua squadra occupa una tranquilla posizione di metà classifica. Il prossimo anno tornerà all’Arsenal, società che punta molto sui giovani. I progetti dei ‘Gunners’ per l’attacco però sono ambiziosi con il possibile arrivo di Mudryk a rinforzare una rosa che già vanta calciatori come Gabriel Jesus e Martinelli. Lo spazio per pensare ad un addio c’è, ovviamente se dovesse continuare così bisognerà fare i conti con una valutazione in lievitazioni. Un problema non di poco conto per il Milan.