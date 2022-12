Due gol per far innamorare l’Italia: Juve contro Milan, è un colpo super

I talenti si riconoscono subito e uno di questi ha letteralmente stregato l’Italia. Juve e Milan hanno trovato il colpo ideale

Il Milan non si avvia all’inizio della seconda parte di stagione con i migliori auspici. Infatti, i rossoneri non hanno fatto di certo una bella figura in amichevole contro il PSV, anzi sono stati sconfitti con il risultato di 3-0 in terra olandese.

Non è andata bene, insomma, almeno non sul campo e con tanti errori da parte della difesa rossonera. Nel grigiore dei rossoneri, però, è emersa anche una stella, anche se tra gli avversari. Stiamo parlando di Noni Madueke. Si tratta di un esterno d’attacco dalle doti eccezionali. È un classe 2002 inglese, nato a Londra e nel giro dell’Inghilterra Under-21. Ha anche un’ottima struttura fisica, di quelle che non sposti facilmente, unite a ottime qualità tecniche e nel dribbling. E poi ha tutto quel fascino che un mancino che gioca a destra porta con sé. Madueke è uno di quei calciatori che non si vedono tutti i giorni e spicca anche tra i talenti olandesi di cui vi abbiamo parlato anche oggi. Due gol e campioni d’Italia a casa, ma potrebbe essere anche un arrivederci nel caso in cui i rossoneri dovessero tornare su di lui sul calciomercato.

Madueke brilla: è l’uomo ideale per Juve e Milan

Un’ala destra del genere farebbe molto comodo proprio al Milan. In quel ruolo, si alternano diversi calciatori, con Junior Messias che forse è quello con maggiore continuità.

Da tempo, i rossoneri cercano un colpo in quella zona di campo e Madueke sarebbe un profilo ottimo per garantire le giocate necessarie al gioco di Stefano Pioli. E non solo per il Milan. Infatti, anche la Juve, a breve giro di posta o più probabilmente al termine della stagione, potrebbe aver bisogno di un calciatore con quelle caratteristiche. Se Angel Di Maria non dovesse rinnovare il contratto con i bianconeri, allora sarebbe una soluzione quasi perfetta per le intenzioni della società. La valutazione del ragazzo inglese, però, è già sui 15-20 milioni, ma è destinata a impennarsi se le sue prestazioni dovessero continuare così.