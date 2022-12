Esame di olandese per il Milan: portiere e giovani nel mirino

Nel tardo pomeriggio i rossoneri giocheranno ad Eindhoven contro la squadra olandese: tanti gli osservati speciali

Il Milan e i suoi tifosi continuano ad essere in ansia per le condizioni di Mike Maignan. Non c’è ancora certezza sul rientro ma esiste il rischio che salti anche la Supercoppa italiana, in programma il prossimo 18 gennaio.

In questi giorni si stanno facendo parecchi nomi per la porta. Il Milan sta sondando il mercato ed è pronto a cogliere l’occasione giusta. L’idea principale è ancora rappresentata da Marco Sportiello ma non mancano le difficoltà per anticipare il suo arrivo a Milano. L’Atalanta non si fida totalmente delle condizioni fisiche di Musso, che si è fermato nuovamente, e per lasciarlo andare chiede sui 5-7 milioni di euro. Troppo per un giocatore in scadenza il prossimo 30 giugno. Si sono fatti i nomi anche di Cragno e Mendy ma a Salerno contro la squadra di Nicola, Stefano Pioli è pronto ad affidarsi ad uno tra Tatarusanu e Mirante.

Oggi rispetto a qualche giorno fa non c’è più la certezza assoluta di vedere il rumeno tra i pali. Anche a Dubai non ha offerto segnali positivi e il tecnico campione d’Italia sta pensando di dare una possibilità all’ex Roma. Stasera il match contro il Psv può rappresentare un esame importante, in vista della trasferta in Campania.

Il Milan e il suo allenatore si aspettano segnali forti anche da parte di Charles De Ketelaere, Yacine Adli e Ante Rebic. Tutte e tre saranno schierati dal primo minuto: il Milan ha bisogno di alternative in avanti e per il croato e i due acquisti estivi non c’è più tempo.

Psv-Milan, due nuove stelle in rampa di lancio

Guardando in casa Psv Eindhoven, non mancano di certo le occasioni. La più ghiotta ha già fatto le valigie, trasferendosi in Premier League dopo il grande Mondiale: Gakpo, come è noto, accostato in passato anche ai rossoneri, giocherà per il Liverpool.

Ora il giocatore più interessante è certamente Xavi Simons, olandese classe 2003 che può ricoprire ogni ruolo della trequarti. In stagione è già arrivato in doppia cifra, dieci gol in ventidue match disputati. Occhi, puntati, poi, anche su Noni Madueke, ala destra 20enne, al momento con solo sei presenze, tra campionato ed Europa League, ed un solo gol ma il suo nome è già sul taccuino del Napoli e dei migliori club europei.