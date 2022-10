ESCLUSIVO | Napoli, si guarda al futuro: occhi su un obiettivo dell’Inter

Il Napoli si proietta verso il futuro: proposto Marcus Thuram, ma Giuntoli spinge per il fratello Kephren, obiettivo dell’Inter

Il primo posto in classifica consolidato ed in solitaria dopo la vittoria con la Roma, non fermano la programmazione del Napoli verso il futuro.

Cristiano Giuntoli, ds azzurro, mentre impazzano le voci che lo vorrebbero nuovo dirgente juventino nella prossima stagione, continua a lavorare senza sosta per il club di Aurelio De Laurentiis. Il direttore sportivo partenopeo è una delle anime protagoniste di questo nuovo ciclo. Con lo stesso spirito sta continuando a sondare il mercato per completare il percorso di ringiovanimento della rosa ed andare a sostituire eventuali partenti.

Negli incontri, frequenti, con intermediari ed agenti, si fanno nomi in ingresso ed in uscita: come per Kvaratskhelia, l’identikit dei nuovi acquisti del Napoli è delineato. Devono esser giovani (meglio se Under 23), con tanta qualità e la fame di voler arrivare a vincere.

Mentre i calciatori che possono lasciare sono quelli che possono (al netto di casi specifici, come può esser quello di Demme) portare tanti soldi nelle casse ed aver terminato il proprio percorso in azzurro.

Napoli, il disegno del 2023: chi entra e chi esce

Dare certezze su arrivi e partenze, in questo momento, potrebbe esser esercizio di vaticinio al quale è inutile prestarsi. Calciomercato.it ha, però, avuto accesso a fonti privilegiate per comprendere il disegno che potrebbe condurre al prossimo step di Giuntoli dopo quello di questa stagione.

Se dovessero continuare ad arrivare offerte dalla Premier per Osimhen e Zielinski, non ci saranno barricate per lasciarli andare via. Il primo vuole giocare da protagonista in Inghilterra come principale ambizione di carriera, il secondo potrebbe trovar casa in una squadra di prima fascia e giocarsi traguardi importanti. Un altro possibile indiziato ad aver completato l’iter partenopeo è Hirving Lozano. Una grande annata per i tre calciatori e potrebbero arrivare per tutti le offerte giuste per salutarsi senza rimpianti, soprattutto se questa stagione dovesse regalare traguardi straordinari.

Giuntoli, ovviamente, non si fa trovare impreparato. Come punta è stato proposto Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach. 11 gol in 13 partite stagionali, 25 anni, grande esperienza internazionale. Il profilo piace: il figlio maggiore di Lilian Thuram, però, è in scadenza di contratto e da gennaio inizierà l’asta per accaparrarselo, aspetto che piace poco al ds ed alla società azzurra.

Il vero pallino di Giuntoli, però, è l’altro Thuram, Khephren: 21 anni, nato a Reggio Emilia e nazionale francese Under 21. 192 centimetri, nasce mediano ma può giocare interno, in questa stagione al Nizza vanta già tre assist. Khephren è stato accostato all’Inter di recente e potrebbe esser una corsa sul timing per strapparlo ai transalpini, per un giocatore che cresce esponenzialmente gara dopo gara.

Ultimo profilo vagliato è quello di Noni Madueke: classe 2002 del Psv, inglese di origine nigeriana. Fermato da un infortunio alla caviglia, è tornato negli ultimi giorni. Le sue condizioni saranno monitorate per comprendere se lanciare un eventuale assalto per un’ala destra che promette tantissimo.