Sogno Juve già in frantumi, UFFICIALE: “Trasferimento record”

La Juventus si vede già costretta a dire definitivamente addio ad un importante obiettivo di calciomercato: il trasferimento ora è ufficiale

Quella del Mondiale è una vetrina unica e la competizione andata in scena in Qatar non è stata da meno in questo senso. Lionel Messi e Kylian Mbappe, due campioni già affermati, si sono presi la copertina, ma anche altri giocatori in rampa di lancio hanno confermato le loro abilità fuori dal comune, attirando ulteriormente l’attenzione dei grandi club.

Un esempio più che valido è sicuramente Enzo Fernandez. L’argentino di proprietà del Benfica è stato il perno del centrocampo guidato dal CT Scaloni, dando un contributo a dir poco fondamentale per la conquista della Coppa del Mondo. E come non menzionare, poi, il nuovo talento del calcio olandese che ha già stregato tutti. Ovviamente, stiamo parlando di Cody Gakpo, attaccante classe ’99 (compirà 24 anni il prossimo 7 maggio) in forza al PSV Eindhoven. Durante la competizione più prestigiosa in assoluto si è messo in mostra siglando tre gol in cinque partite.

Niente male. Gakpo piaceva particolarmente alla Juventus, che seguiva a distanza gli sviluppi legati al suo futuro. Si trattava più di un sogno che di un concreto e realistico interessamento e ora la ‘Vecchia Signora’ si vede costretta a dire addio alle poche speranze di ingaggiare questo gioiello. La carriera del giovane calciatore olandese, infatti, proseguirà in Premier League.

Calciomercato Juventus, addio al sogno Gakpo: UFFICIALE il passaggio al Liverpool

Per la precisione al Liverpool targato Jurgen Klopp, che si assicura un rinforzo di grandissimo spessore per la seconda parte di stagione. L’acquisto è stato reso noto pubblicamente dal PSV Eindhoven, tramite un comunicato ufficiale rilasciato da poco sui propri canali.

“PSV e Liverpool hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Cody Gakpo – si legge nel testo dell’annuncio -. L’attaccante partirà immediatamente per l’Inghilterra, dove completerà il trasferimento. Entrambi i club non fanno alcun annuncio in merito alla cifra dell’operazione“. Il direttore generale del club olandese, Marcel Brands, ha rilasciato una dichiarazione che non lascia a molte interpretazioni: “Si tratta di un trasferimento record per il PSV“. Insomma, niente Italia per Gakpo. Ora c’è l’Inghilterra nel suo destino.