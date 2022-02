Milan contro Inter tra campo e mercato | Le ultime sul derby a distanza

Milan contro Inter tra campo e calciomercato, le ultime sul derby a distanza e gli obiettivi di Maldini e Marotta

Il derby entra nel vivo. Stasera Milan e Inter si sfidano a distanza nell’anticipo della 27a giornata di Serie A giocando rispettivamente contro Udinese e Genoa. La gara a distanza sarà solo un anticipo del doppio incontro nelle semifinali di Coppa Italia, la cui partita di andata è prevista già martedì prossimo.

Se Stefano Pioli oggi punta a mantenere il primato in classifica battendo i friulani a San Siro, il collega Simone Inzaghi spera in un suo passo falso per tentare il nuovo sorpasso. Intanto, mentre sul campo prosegue la partita per Scudetto e Coppa Italia, Paolo Maldini e Beppe Marotta guardano con attenzione alle prospettive societarie. Molteplici sono gli obiettivi in comune. Calciomercato.it fa il quadro sul derby milanese: le ultime tra campo e calciomercato sulla sfida a distanza tra Milan e Inter.

Calciomercato Milan e Inter: gli osservati speciali contro Udinese e Genoa

Molteplici sono i giovani dell’Udinese che potrebbero fare al caso del Milan. Molti di questi scenderanno in campo stasera da titolari. Partendo dal reparto arretrato, Maldini e Massara avranno l’occasione per osservare con attenzione la prestazione del difensore Rodrigo Becao, ma si monitora anche la crescita degli esterni Soppy e Udogie, nemmeno ventenni. Se a centrocampo può piacere Makengo, infine, in attacco si guardano le prestazioni di Beto, arrivato finora a 8 gol in campionato.

Anche il Genoa vanta diversi giovani prospetti in rosa. L’Inter stasera potrebbe osservare con cuoriosità il centrale 22enne Ostigard e il 23enne Vasquez. Una menzione a parte merita invece Andrea Cambiaso, che piace da tempo a Marotta e figura tra le migliori sorprese della stagione in corso. Interrogato da CM.IT, il suo agente parlò in modo chiaro: “Credo che si sia meritato sul campo queste luci attorno a lui – le parole di Bia – Futuro? Difficile dire qualcosa adesso, speriamo che il Genoa si salvi con Cambiaso. Poi vediamo che succederà”.

Calciomercato Inter e Milan, da Botman a David: gli obiettivi per Pioli e Inzaghi

CM.IT ha già parlato dell’interesse del Milan per Jonathan David, bomber 22enne del Lille seguito da molto tempo. Come dimostrano i 16 gol già realizzati in questa stagione, il canadese è pronto per spiccare il volo ma la concorrenza è spietata: lo vogliono infatti, tra gli altri, anche Inter, Borussia Dortmund e big inglesi. Nell’attacco di Pioli, però, al momento non c’è molta chiarezza. Molto dipenderà da cosa deciderà di fare Zlatan Ibrahimovic, attualmente fermo per l’ennesimo infortunio.

Come già scritto da Calciomercato.it nelle scorse settimane, il Milan ha già una intesa di massima sul contratto di Botman, anche lui del Lille ma nel ruolo di difensore. Ora il giocatore guadagna 600-700mila euro, in rossonero andrebbe a guadagnare sui 3 milioni, ma resta da trovare l’intesa con i francesi. Tra le altre società interessate figura proprio l’Inter oltre a quelle inglesi, che già si sono spinte con offerte da 35-40 milioni di euro. Tra i giocatori di Serie A accostati a entrambe le compagini, inoltre, ci sono il centrocampista Freuler dell’Atalanta e l’attaccante Belotti del Torino.

Nelle ultime ore le quote degli scommettitori paventano un clamoroso tradimento di Brozovic. Tra gli appassionati c’è infatti chi lo vedrebbe in rossonero la prossima estate. L’Inter, dal canto suo, segue da tempo con molto interesse le difficili trattative per il rinnovo di Kessie, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Tra campo e mercato, quando siamo nella fase decisiva della stagione, si surriscalda il derby a distanza tra le due milanesi.