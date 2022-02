Oggi nella sede del Milan c’è stato l’atteso incontro tra l’entourage di Botman e la dirigenza rossonera. L’olandese è il prescelto per rinforzare la difesa

Oggi in sede è andato in scena l’atteso incontro, durato circa un’ora, tra l’entourage di Botman (ieri presente al ‘Meazza’) e la dirigenza del Milan. Gli agenti olandesi del difensore del Lille hanno voluto incontrare di persona Maldini e Massara visto che finora c’erano stato solo delle videocall.

Nel vertice a Casa Milan sono state ribadite due cose: la prima, che Botman era e rimane il prescelto per rinforzare la difesa della squadra di Pioli; la seconda, che il classe 2000 olandese è straconvinto del progetto rossonero e che il Milan è quindi in cima alle sue preferenze.

Come scritto da Calciomercato.it lo scorso fine gennaio, tra l’entourage e il Milan c’è una intesa di massima sul contratto. Ora Botman guadagna 6-700mila euro, in rossonero andrebbe a guadagnare sui 3 milioni.

Ora la palla passa al club di Elliott, chiamato a trovare un accordo con il Lille che a gennaio – ricordiamo – ha detto no alle offerte del ‘Diavolo’ come a quelle di altri club, Newcastle in primis. Gli inglesi sono arrivati a 35-40 milioni.

Calciomercato Milan, c’è ottimismo per il colpo Botman

Come noto, i rapporti tra il fondo proprietario del ‘Diavolo’ e quello della società transalpina, vedi l’ultimo affare Maignan, sono eccellenti. Ciò mette il Milan in una posizione privilegiata rispetto ad altre squadre, non a caso c’è grandissima fiducia per la fumata bianca: ‘quando il Milan affonderà il colpo‘, ha detto una fonte a CM.IT, ‘Botman sarà un giocatore rossonero‘, a dimostrazione dell’ottimismo che regna circa la buona riuscita dell’operazione.

In queste settimane il Milan cercherà di raggiungere un accordo con il Lille, limando le distanze palesatesi nel mercato invernale. Maldini e Massara, abbastanza infastiditi del clamore di oggi a Casa Milan, vogliono affrettare i tempi per bruciare una volta per tutte la grande concorrenza, forte del gradimento totale del ragazzo cresciuto nell’Ajax ed esploso definitivamente al Lille, col quale l’anno scorso si è laureato Campione di Francia.