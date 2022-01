Sven Botman è il prescelto dal Milan per rinforzare la difesa. L’olandese ha detto sì ai rossoneri e c’è una intesa di massima. Da convincere ora il Lille

Il Milan continua a lavorare per Botman, ovviamente in vista di giugno considerato che il Lille non intende cederlo in questa sessione di gennaio. Nel mercato poi può sempre succedere di tutto, ma ad oggi la posizione dei francesi non è cambiata.

Accordi comunque ancora non ce ne sono, secondo quanto appreso da Calciomercato.it. Sicuramente non con la società transalpina, che una decina di giorni fa ha respinto una offerta del Newcastle sui 40 milioni.

Invece con il ragazzo, che ovviamente gradisce molto la destinazione rossonera, più in generale la Serie A, dove è molto stimato pure da Roma e Atalanta, c’è una intesa di massima. Facile del resto trovarla, visto che ora guadagna sui 600-650 mila euro netti. Nulla di scritto, ma – allo stesso tempo – molto più di un gradimento confermato, come ulteriormente raccolto da CM.IT, nella lunga chiacchierata di settimane fa.

Una chiacchierata importante, quello tra i rappresentanti del centrale olandese e i dirigenti milanisti, in cui il Milan ha ribadito la volontà di consegnare Botman a Pioli, giudicando allo stesso tempo eccessive le richieste del Lille, nel quale gioca pure l’altro obiettivo Renato Sanches.

Milan, di tutto e di più per Botman

La proprietà del Milan, il fondo Elliott, è in ottimi rapporti con quella dei francesi, il ‘collega’ lussemburghese Merlyn Advisors, fattore che può consentire al ‘Diavolo’ di strappare uno sconto nonché di avere una corsia privilegiata. Singer, o chi per lui, si è già messo all’opera per cercare una quadra.

La concorrenza, inglese soprattutto, è un altro ostacolo per il Milan sulla strada che porta al classe 2000 cresciuto nell’Ajax, ma il club di zona Portello sta facendo di tutto e di più per bruciarla. Gli accordi non ci sono, ma potranno arrivare nei prossimi mesi.