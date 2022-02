Nella sede del Milan sono arrivati gli agenti di Sven Botman per un incontro con la società: colloquio terminato

E’ iniziato poco prima delle 16 l’incontro nella sede del Milan tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Sven Botman.

Presenti ieri a ‘San Siro’ ad assistere alla sfida tra la squadra di Pioli e la Lazio, valida per i quarti di coppa Italia, gli agenti del difensore del Lille sono arrivati a Casa Milan per un incontro con la società. Il colloquio, durato oltre un’ora, è terminato poco dopo le 17

Come raccontato da Calciomercato.it, i rossoneri hanno provato ad anticipare i tempi dell’arrivo del difensore olandese a Milano nel mese di gennaio, per far fronte all’assenza di Kjaer, scontrandosi però con la resistenza della società francese a cederlo prima. Un muro davanti al quale Maldini ha preferito tirarsi indietro, continuando al contempo il lavoro in vista della prossima estate.

Calciomercato Milan, incontro per Botman

Si può leggere in quest’ottica l’incontro di oggi con il calciatore che ha già dato da tempo il suo gradimento al trasferimento in Italia. Da battere la concorrenza straniera, soprattutto della Premier League, con il Newcastle che a gennaio si è spinto ad offrire fino a 40 milioni di euro.