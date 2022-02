Milan-Udinese e Genoa-Inter, probabili formazioni | Sorpresa in attacco

Le ultime sulle probabili formazioni di Milan-Udinese e Genoa-Inter, possibile sorpresa in attacco per Inzaghi

Milan e Inter si sfidano a distanza nell’anticipo della 27a giornata di Serie A. Stasera entrambe giocheranno rispettivamente contro Udinese e Genoa in attesa di incontrarsi la prossima settimana nella semifinale di Coppa Italia. Calciomercato.it propone le ultime sulle probabili formazioni.

In casa Milan, Kessie dovrebbe tornare titolare a centrocampo al fianco di Tonali vista la squalifica di Bennacer. Zlatan Ibrahimovic non sembra ancora aver recuperato dall’infortunio. Gli ospiti schiereranno dal primo minuto Pereyra, mentre Udogie è favorito su Soppy per la fascia sinistra. Queste le probabili formazioni di Milan-Udinese, in programma oggi alle 18.45:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; Molina, Makengo, Arslan, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Genoa-Inter, le probabili formazioni

Nel Genoa, Amiri è tornato in gruppo e potrebbe giocare titolare sulla trequarti. Accanto a Destro dovrebbe agire Ekuban a supporto. Niente da fare per gli infortunati Criscito, Bani, Vanheusden e Piccoli. Simone Inzaghi ritrova invece da titorali Bastoni e Brozovic dopo la squalifica. Nell’attacco dell’Inter uno tra Dzeko e Lautaro può riposare. Queste le probabili formazioni di Genoa-Inter, in campo stasera alle 21:

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Gudmundsson; Destro. Allenatore: Alexander Blessin.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.