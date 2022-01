L’agente di Cambiaso, Giovanni Bia, è intervenuto in esclusiva a CMIT TV direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano

Direttamente dall”Hotel Sheraton’ di Milano è intervenuto in esclusiva a CMIT TV, al microfono dell’inviato di Calciomercato.it, l’agente Giovanni Bia.

Bia rappresenta Andrea Cambiaso, una delle rivelazioni di questa Serie A. Il terzino sinistro del Genoa è nel mirino delle big Inter e Juventus: “Credo che si sia meritato sul campo queste luci attorno a lui – le parole di Bia – Futuro? Difficile dire qualcosa adesso, speriamo che il Genoa si salvi con Cambiaso. Poi vediamo che succederà”.

In conclusione Bia si è nuovamente espresso su un possibile futuro di Lukaku al Tottenham del suo ‘mentore’ Antonio Conte: “Il mister farà di tutto anche per portarselo al Tottenham, come ha fatto di tutto per averlo all’Inter. E’ chiaro che poi dovranno combaciare tanti aspetti, su tutti quelli economici”.