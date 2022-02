Calciomercato, volta le spalle all'Inter e va al Milan | Ribaltone e tradimento

Il futuro di un big dell’Inter potrebbe prendere una piega del tutto nuova sul calciomercato. Ecco le possibilità di un passaggio al Milan

L’Inter si fonda su criteri di gioco, uno stile e dunque un modo di condurre la partita ben precisi. E al centro di questo progetto di gioco, come progetto pensante e motore infinito c’è Marcelo Brozovic.

La parabola del centrocampista croato con la maglia dell’Inter, nelle ultime stagioni, ha vissuto una crescita esponenziali. Dall’arrivo di Roberto Mancini in poi, il suo percorso si è basato sulla trasformazione in metodista con compiti da regista e – ovviamente – senza abbandonare la corsa, una delle sue caratteristiche più preziose. E il recupero palla. Tornando al presente, l’ex Dinamo Zagabria è l’epicentro del gioco di Simone inzaghi. Praticamente indispensabile, come dimostrato anche dall’ultimo ko in casa contro il Sassuolo, giornata stortissima in cui il centrocampista era assente per squalifica. Parallelamente, vanno avanti i discorsi per il rinnovo di contratto e la fumata bianca ormai sembra solo questione di ore. E per fumata bianca intendiamo firme e annunci. Ma c’è chi ancora vede anche un’altra opzione per il futuro di Brozovic.

Calciomercato Inter, Brozovic al Milan: la quota per il tradimento

La permanenza del croato non è ancora blindata, almeno se si interpretano le quote della Sisal. La possibilità che Brozovic tradisca l’Inter e vada al Milan entro il 31 agosto è data a 16. È pur vero che si tratta comunque di un’opzione decisamente improbabile, anche solo dal punto di vista numerico. Se poi si sviscerano le vie del calciomercato, allora la pista è praticamente impossibile. L’Inter e Epic Brozo sono pronti a giurarsi amore: il rinnovo è ormai questione di giorni, o forse ore.