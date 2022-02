Concluso ieri il calciomercato invernale, le big guardano già all’estate: tra i nomi più caldi Scamacca e Renato Sanches

Dopo un calciomercato invernale caratterizzato da colpi come Vlahovic e Gosens, tanti club guardano già alla prossima estate per rafforzare la propria squadra. Sia perché possono concretizzarsi alcuni addii a zero e quindi servono sostituti, sia perché ci sono giocatori che si liberano a zero e possono rivelarsi importanti occasioni, ma anche perché ci sono giovani ormai in rampa di lancio e sarà fondamentale cercare di superare la concorrenza. Da Scamacca a Renato Sanches, da Frattesi ad Olivera: le big di Serie A ragionano già in ottica estiva e puntano a concludere affari per l’inizio della prossima stagione.

Tra le società che più si stanno muovendo per la prossima estate c’è l’Inter. I nerazzurri hanno già scelto Onana per la porta, ma studiano con attenzione nuovi colpi. In particolare si guarda in casa Sassuolo: i nomi più caldi sono quelli di Scamacca e Frattesi. I nerazzurri sono intenzionati a chiudere quanto prima il doppio colpo per anticipare le concorrenti. In esclusiva ai nostri microfoni, Giovanni Carnevali ha sottolineato come l’Inter sia una delle società che per prime si sia mossa per i due talenti italiani. Oltre a loro, i nerazzurri sondano il terreno per un altro giovane nostrano. Si tratta del genoano Cambiaso, il cui agente ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it, che piace però anche a Juventus e Atalanta. Inter che poi vigila anche su possibili colpi a zero: in particolare è caldo il nome di Dybala, il cui rinnovo con la Juventus è stato posticipato. I nerazzurri possono approfittare proprio di questo stallo, con Marotta che potrebbe provare a portare a Milano la ‘Joya’. Per la difesa l’innesto potrebbe arrivare dalla Germania: Ginter piace e non poco.

Milan, dal Lille Botman e Renato Sanches

Oltre all’Inter, anche il Milan, quasi inoperoso a gennaio, ragiona con attenzione per giugno. I rossoneri rischiano di perdere a zero sia Romagnoli che Kessie e avrebbero già individuato i sostituti. Dal Lille infatti potrebbe arrivare un doppio colpo. Per la difesa piace, da tempo, l’olandese Botman, per cui il club ha fatto più di un tentativo. Il difensore è una possibilità concreta per giugno, anche se ci sarà da superare la concorrenza di vari club europei. Dal Lille però, oltre all’olandese, potrebbe arrivare anche il rinforzo per il centrocampo. Perché Renato Sanches è stato individuato come l’ideale sostituto di Kessie.

Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2023 e sembra intenzionato a rilanciarsi in una piazza più blasonata dopo l’avventura fallita al Bayern Monaco. Il giocatore al Milan piace da tempo e i rapporti con il suo agente Jorge Mendes, con cui si sta discutendo il rinnovo di Rafael Leao, sono ottimi. I rossoneri però potrebbero cercare di chiudere anche per qualche colpo a zero. Tra i nomi da tenere in considerazione ci sono Andrea Belotti e Divock Origi (che piace anche a Fiorentina e Atalanta) per l’attacco e il congolese Mbemba per la difesa.

Calciomercato, da Lucca ad Olivera: gli altri affari per giugno

Giovanni Carnevali ha sottolineato come uno dei grandi obiettivi per l’attacco del Sassuolo sia Lorenzo Lucca. I neroverdi, che hanno già bloccato Moro del Padova, sembrano aver superato tutti nella corsa all’attaccante del Pisa e sembrano intenzionati ad anticipare le altre società. Tra i club interessati ci sono Milan e Juventus, che nel frattempo si è assicurata il difensore Federico Gatti per giugno. I bianconeri nel frattempo ragioneranno sul futuro di Dybala e riflettono su possibili innesti a costo zero. Rudiger del Chelsea appare impossibile viste le sue pretese economiche, mentre si proverà a dar fastidio all’Inter nella corsa ai talenti del Sassuolo. Raspadori potrebbe essere il profilo giusto, soprattutto in caso di addio di Dybala.

Chi invece sembra essersi già mosso per giugno è il Napoli. Da tempo a caccia di un terzino sinistro. In pole c’è l’uruguayano Mathias Olivera del Getafe. Raspadori è un nome gradito anche in casa partenopea per rimpiazzare Insigne, ma occhio all’idea Januzaj a zero. La Roma invece ragiona per il centrocampo. Oltre al riscatto di Sergio Oliveira, il club capitolino pensa a Grillitsch a zero dall’Hoffenheim.