Alla CMIT TV Guglielmo Micciché affronta il nodo Dybala, dalla possibile rottura con la Juventus all’inserimento dell’Inter di Marotta

A tenere banco nella giornata odierna è senz’altro la possibile maxi trattativa che Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, starebbe pensando di mettere in piedi per portare Paulo Dybala in maglia nerazzurra a costo zero. L’argentino, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022 e da parte della Juventus nelle ultime ore non sono arrivati segnali positivi.

Guglielmo Micciché, ex vicepresidente del Palermo negli anni magici trascorsi in Serie A, ospite ai microfoni di CMIT TV ha spiegato perché Marotta potrebbe davvero tentare la beffa nei confronti della sua vecchia società: “Dybala negli anni del Palermo un fenomeno. La bravura, la sua classe, non si discutono, a Palermo faceva la differenza. Quella squadra aveva giocatori di altissimo livello e Dybala primeggiava. Quella con la Juventus fu una trattativa lunga perché c’erano altre squadre, il Milan, il Napoli… infatti spesso una radio di Napoli mi chiamava e dicevo che per loro sarebbe stato un grande acquisto. Poi è stato Marotta a trattare direttamente il calciatore con Zamparini e portarlo a Torino per una cifre importante per quell’epoca, ma il giocatore stravaleva quei soldi. Non mi stupisce se oggi lo stesso Marotta tenta di portarlo all’Inter, farebbe un bel colpo”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ore calde per il rinnovo di Brozovic: l’indizio nelle parole di Marotta

Un talento senz’altro cristallino che negli ultimi anni è stato però fermato da qualche infortunio di troppo, come ammesso dall’ex dirigente rosanero: “Probabilmente per fattori tecnici o fisici, perché ha subito qualche imprevisto fisico negli ultimi anni. Non capisco perché la Juve si vuole privare della sua classe, per me oggi è tra i migliori in Europa. Ritengo che se l’Inter dovesse prendere Dybala, farebbe un colpo straordinario. Oggi non è impiegato nella Juventus nel ruolo che predilige, ma trovandogli la giusta posizione potrebbe rivelarsi ancora un grandissimo affare”.

Sull’ipotesi di un’incompatibilità ‘economica’ tra Lautaro Martinez e Dybala, Micciché è di tutt’altra idea: “Via Lautaro Martinez per Dybala? Potrebbe anche essere, sebbene l’acquisto di Dybala a parametro zero non comporterebbe un grande esborso della società e potrebbe tenerli entrambi. Dybala-Lautaro sarebbe un mix straordinario, due giocatori di grande qualità. Dybala nel Palermo giocava quasi da punta, faceva tanti gol. Secondo me nella Juve non ha mai trovato la giusta posizione, nell’Inter con Lautaro potrebbe fare una coppia indimenticabile”.

Infine, momento amarcord per l’ex vicepresidente che rimpiange gli splendidi anni in cui il Palermo lanciò grandi campioni del calibro di Pastore e Cavani: “Mi manca certamente, mi manca il Palermo in Serie A, il Palermo di Sabatini. Parlare di quegli anni è qualcosa di magico e irripetibile, un sogno. Mi manca quel Palermo che giocava a San Siro, all’Olimpico, in Europa League e vinceva. Rimango e rimarrò grande tifoso del Palermo e mi auguro di rivederlo in Serie A. Nuovo Dybala? Perché no, in quegli anni noi avevamo grandi direttori sportivi come Foschi o Sabatini, si può trovare ancora un giocatore di quella qualità. Ci vuole una certa abilità a trovare il campione, noi in quegli anni ne abbiamo trovati tanti”.