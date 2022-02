Il calciomercato della Juventus continua a far discutere anche dopo la chiusura: ‘chiamata’ di Bentancur all’ex compagno Dybala

Botti anche nelle ultime 24 ore per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo aver scompaginato qualsiasi certezza con il super acquisto di Vlahovic, la ‘Vecchia Signora’ si è regalata anche il rinforzo Zakaria a centrocampo. Non solo, l’ultimo giorno della campagna di trasferimenti i torinesi sono riusciti a piazzare l’esubero Aaron Ramsey, andato ai Glasgow Rangers.

Un cambio di strategia improvviso, a dimostrazione di come il club di Agnelli tornare prima possibile ai massimi livelli. Il gallese, inoltre, non è stato l’unico ad abbandonare la nave nel rush finale di gennaio. Ha salutato pure Dejan Kulusevski, che non era più centrale nei piani tecnici di Allegri. Lo svedese ha fatto le valigie in direzione Tottenham e, come vi abbiamo raccontato, insieme a lui agli ‘Spurs’ è andato pure Rodrigo Bentancur. Tutt’altro che un caso le due operazione citate, vista la presenza nel club londinese degli ex Conte e Paratici. Proprio il direttore generale aveva puntato in passato su queste pedine, decidendo dunque di riprenderle come già fatto con Romero. Potrebbero, però, non essere gli ultimi colpi del Tottenham in casa Juve.

Juventus, Bentancur ‘chiama’ Dybala sui social

La ‘Vecchia Signora’ ha gestito benissimo gli affari sia in entrata che in uscita nella sessione appena terminata, ma restano delle questioni spinose da risolvere nel prossimo futuro. Su tutte il destino di Paulo Dybala, con il rinnovo ancora lontano. È ormai nota l’atmosfera di tensione venutasi a creare tra le parti in causa. La ‘Joya’ aveva raggiunto un accordo per il prolungamento, ma la società ha rivisto i suoi piani rimandando tutto a febbraio. Cosa che il classe ’93 non ha preso affatto bene e inevitabilmente sono aumentate le probabilità di una separazione a zero.

Si parla tanto di Inter in questo senso, ma attenzione alla possibile suggestione Tottenham. L’ipotesi nasce da un messaggio social di Bentancur in risposta a una storia d’auguri dell’ex compagno per la nuova avventura con tanto di foto insieme: “Grazie mille fratello! Mi mancherai! Spero che tu venga a trovarmi spesso“. Chissà che Conte e Paratici non possano tentare l’affondo per Dybala da qui a giugno. La priorità della seconda punta resta sempre rimanere a Torino, ma – specialmente dopo l’arrivo di Vlahovic – dovrà presumibilmente accontentarsi di un’offerta inferiore. E da domani può firmare liberamente per un altro club.