Aaron Ramsey sta per lasciare la Juventus dopo due anni e mezzo per trasferirsi in Scozia, ai Glasgow Rangers

Ci siamo per il passaggio di Aaron Ramsey ai Glasgow Rangers. Come raccontatovi stamattina, tra la Juventus e il club scozzese è stato raggiunto un accordo per il prestito con diritto di riscatto.

Stando alle informazioni raccolte ora da Calciomercato.it, Ramsey sta effettuando le visite mediche. Al termine ci saranno tutti gli annunci ufficiali di rito.

Ricordiamo che la Juventus ha accettato di farsi carico di più del 70% dello stipendio del gallese, sbarcato a zero a Torino nell’estate 2019 e ormai da tempo ai margini della rosa di Allegri