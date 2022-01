Calciomercato, Kulusevski saluta la Juventus: “Spero di tornare un giorno”

Dejan Kulusevski è volato a Londra per firmare con il Tottenham: le sue parole e le ultimissime notizie di calciomercato Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri è senza dubbio la protagonista di questi ultimi, intensi, giorni di sessione di calciomercato invernale.

I bianconeri hanno infatti chiuso per l’arrivo di Dusan Vlahovic, centravanti proveniente dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano e, in giornata, hanno messo a segno un altro colpo: Denis Zakaria dal Gladbach. Non solo, per l’estate la Vecchia Signora si è assicurata le prestazioni di Federico Gatti, difensore centrale del Frosinone e non è da escludere, nella giornata di domani, un ultimo assalto per Nahitan Nandez, jolly in uscita dal Cagliari di Tommaso Giulini.

Per muoversi così tanto in entrata però, la Juventus ha dovuto operare anche qualche cessione importante, due in particolare: quelle di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte. L’ultimo, lo svedese, ha parlato ai microfoni dei giornalisti durante la sua partenza dall’aeroporto di Torino-Caselle in direzione Londra: ecco le sue parole.

Calciomercato Juventus, le parole di Kulusevski

Dejan Kulusevski non ha serbato alcun rancore per la Juventus, ma anzi ha dimostrato tutto il suo affetto per i colori bianconeri nelle parole rilasciate ai cronisti all’entrata dello scalo aereo di Caselle: “Sono stato molto bene qui e spero di tornare un giorno“.