Rodrigo Bentancur è un calciatore del Tottenham: l’uruguaiano lascia la Juventus a titolo definitivo, ha già firmato il contratto

Rodrigo Bentancur è un calciatore del Tottenham. L’uruguaiano lascia a titolo definitivo la Juventus, facendo così spazio all’arrivo di Denis Zakaria, già sbarcato a Torino come nuovo rinforzo di Massimiliano Allegri.

Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il centrocampista ex Boca Juniors ha già svolto le visite mediche per gli Spurs in Uruguay, dove si trova con la sua nazionale. Non solo, perché Bentancur ha anche già firmato il suo contratto con il Tottenham per un accordo fino al 2026. Per cui il centrocampista, che raggiungerà Kulusevski, è da ritenersi a tutti gli effetti un nuovo giocatore di Conte. Mancano solamente gli annunci ufficiali delle società.