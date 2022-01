La Juventus prova a rifarsi sul mercato | Accelerata per battere l’Inter

La Juventus ha scelto il suo futuro bomber. Incontro fissato alla prossima settimana col club proprietario del cartellino

Sul campo è arrivata la sconfitta, seppur all’ultimo secondo dei supplementari e dopo una prova di orgoglio, ora la Juventus prova a rifarsi sull’Inter in sede di calciomercato: l’accelerata è prevista nella prossima settimana.

La prossima settimana, conferma ‘goal.com’, la dirigenza bianconera incontrerà quella del Sassuolo per parlare di Gianluca Scamacca. Viste le difficoltà per arrivare a Vlahovic e che Icardi non rientra nei piani futuri (per l’immediato, però, rimarrebbe una soluzione gradita se il Psg dovesse accettare il prestito con diritto), il giovane bomber capitolino sarebbe balzato in pole per il mercato estivo che verrà.

Il classe ’99 piace molto anche ai nerazzurri, ma la Juve è pronta ad anticipate l’ex Marotta sfruttando la scia dell’affare Locatelli della scorsa estate. I neroverdi non vogliono privarsene in questa sessione, mentre per la prossima sono apertissimi alla cessione del ragazzo che quest’anno ha messo a segno 8 gol. Base d’asta, però, sui 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, da Dybala a Morata: rivoluzione in attacco

L’attacco futuro della Juventus potrebbe essere completamente diverso dall’attuale. Morata difficilmente verrà riscattato, anzi in Spagna buona parte della stampa crede ancora possibile il suo trasferimento al Barcellona già nella sessione attuale, e Dybala, stando alle clamorose indiscrezioni provenienti dall’Argentina, non rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

“Salvo un cambio radicale della sua situazione, Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare con la Juventus il contratto in scadenza il 30/06/2022 – ha scritto su Twitter il collega di ‘Tyc Sports’ Luis Merlo – Il calciatore è arrabbiato per il fatto che la società ha cambiato le condizioni per il suo rinnovo. Con questo scenario, ascolterà altre offerte”. Molto probabile l’uscita poi del brasiliano Kaio Jorge, seppur con la formula del prestito. L’unico confermato, visto che è arrivato in prestito con obbligo, può così essere Moise Kean.