Juventus, l’attaccante arriva subito: via libera dalla Spagna

Novità dalla Spagna: la Juventus potrebbe anticipare il colpo per l’attaccante già a gennaio. Lo liberano subito

Dalla Spagna in mattinata è arrivata una notizia bomba per il mondo Juventus. Come vi abbiamo raccontato, il club bianconero avrebbe trovato un accordo per Ousmane Dembele. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Contratto che difficilmente verrà rinnovato.

I blaugrana si sarebbero, ormai rassegnati a perdere il calciatore classe 1997, dopo anni difficili. L’intesa tra le parti, come detto, sarebbe stato raggiunto ma Dembele non ha ancora dato il via libera definitivo perché si augurerebbe di ricevere una proposta concreta dal Psg. Il sogno del francese, infatti, sarebbe quello di tornare a casa e di giocare con Neymar e Lionel Messi. La Juventus, dunque, sarebbe in attesa di sviluppi per capire se l’affare andrà davvero in porto.

Dalla Spagna, nel frattempo, arrivano ulteriori novità: è sempre Sport.es a dare gli ultimi aggiornamenti. Il Barcellona – secondo il giornale – sarebbe disposto a liberare l’attaccante già durante il calciomercato di gennaio. Sapere che Dembele ha trovato già un accordo con un’altra squadra, infatti, potrebbe destabilizzare l’ambiente. La Juventus potrebbe dunque prendere fin da subito il calciatore ma serve il via libera definitivo di quest’ultimo, che come detto sogna Parigi.

Calciomercato Juventus, affari col Barcellona

Non sarebbe certo la prima volta che Juventus e Barcellona farebbero affari insieme. L’ultima grande trattativa ha portato i due club a scambiarsi i cartellini di Miralem Pjanic e Arthur. Un affare che di certo non ha dato per nulla i suoi frutti.

Proprio oggi si è parlato di un’altra possibile trattativa: l’interesse del Barcellona per Alvaro Morata è concreto e un suo eventuale approdo in Catalogna porterebbe la Juventus a cercare un nuovo attaccante: ecco che Depay potrebbe davvero fare il percorso inverso. Tanti nomi sul tavolo dunque, senza dimenticare de Ligt. Le dichiarazioni dei giorni scorsi di Mino Raiola hanno fatto drizzare le antenne un po’ a tutti e i blaugrana, si sa, hanno sempre messo in cima alla lista, per rinforzare la difesa, il nome dell’olandese.