La Juventus torna a lavoro, Chiellini assente: il comunicato UFFICIALE

La Juventus è tornata ad allenarsi oggi agli ordini di Allegri, assente Giorgio Chiellini: il comunicato del club

Ritorna in campo la Juventus che prepara i primi impegni del 2022. La squadra di Allegri è attesa dalla sfida con il Napoli alla Befana e la Roma di Mourinho tre giorni dopo. Un tour de force che potrebbe non comprendere la Supercoppa contro l’Inter, attualmente in calendario il 12 gennaio ma che potrebbe essere rinviata come da volontà dei club. Intanto i calciatori si sono ritrovati allo Juventus Training Center per riprendere la preparazione: come si legge nel report pubblicato dalla società, “la squadra oggi si è sottoposta ad allenamenti individuali” con lavoro atletico e di tecnica individuale.

Non ha preso parte alla seduta Giorgio Chiellini “a causa di contatti con una persona positiva al Covid-19”. Sempre nel report si legge anche che i calciatori sudamericani raggiungeranno il gruppo nella giornata di domani quando è prevista una doppia seduta di allenamento.