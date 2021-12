Principio di accordo: ecco il primo colpo della Juventus

Principio di accordo con la Juventus: il club bianconero mette a segno il primo colpo di calciomercato. L’indiscrezione e tutti i dettagli

È letteralmente esploso il calciomercato invernale a pochi giorni dalla sua apertura ufficiale, prevista per il prossimo 3 gennaio 2022.

Al netto delle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato, Maurizio Arrivabene (“l’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra. Non è assolutamente un’operazione che ci proietta sul mercato facendo dei colpi di teatro. Per quanto riguarda questo aspetto, scordiamocelo”), la Juventus è già protagonista e proiettata anche sulla sessione estiva. Con ogni probabilità, infatti, il club bianconero concentrerà tutti i propri sforzi in vista della prossima estate, mentre a gennaio Cherubini sarà impegnato soprattutto sul fronte uscite. La dirigenza, in particolare, ha nel mirino anche diversi big in scadenza di contratto nel prossimo giugno che potrebbero liberarsi a parametro zero. Il sogno resta il ritorno di Paul Pogba, ma la Juve è in prima fila anche per Ousmane Dembele. L’esterno francese non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Barcellona e dalla Spagna arriva una vera e propria ‘bomba’ riguardante il suo futuro e la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Agente Rugani: “Sarri? Segnale chiaro dalla Juventus. Vlahovic perfetto con Dybala”

Calciomercato Juventus, principio di accordo con Dembele | Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, la Juventus avrebbe raggiunto un principio di accordo con Ousmane Dembele per il suo arrivo a parametro zero. Le complicazioni per il prolungamento con il Barcellona hanno portato il giocatore ed il suo entourage ad accelerare con i bianconeri: come riferito dal quotidiano spagnolo, le parti sono in contatto da tempo e nelle ultime ore avrebbero così raggiunto l’accordo.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, per Arthur arriva la smentita: ecco cosa sta succedendo

L’ultimo ostacolo per la firma a zero di Dembele sarebbe rappresentato dal Paris Saint-Germain: il francese ha dato la sua parola alla Juventus ma starebbe ancora aspettando un’offerta del club parigino. In ogni caso, il principio di accordo con la società bianconera è già cosa fatta. Potrebbe essere Dembele il primo colpo della Juve.