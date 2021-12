Juventus, trovato il sostituto del bomber: arriva dalla Serie A

La Fiorentina è alla ricerca del sostituto di Dusan Vlahovic. Ecco il nome caldo per il club viola, pronto a pescare dalla Serie A

Dusan Vlahovic sarà l’uomo mercato delle prossime settimane. Il bomber serbo è destinato a lasciare la Fiorentina, nonostante il ds della Fiorentina Pradè abbia dichiarato alla CMIT TV che per Vlahovic il discorso è ancora aperto. Il rinnovo di contratto con i viola non è ancora arrivato e tra gennaio e giugno sarà addio al club toscano.

Le squadre interessate al centravanti classe 2000 sono parecchie: tutte vogliono Dusan Vlahovic. In Italia piace a Inter e Milan ma il team che sembra pronto a far sul serio è la Juventus, che programma il grande colpo per l’estate.

Difficile che i bianconeri possano anticipare l’affare a gennaio: il rischio è così che qualche squadra, soprattutto inglese, possa mettere sul tavolo tantissimi soldi e convincere Commisso a cederlo subito. Va chiaramente convinto anche Vlahovic.

Il calciatore ha mostrato di essere poco propenso ad un trasferimento all’Arsenal ma Londra potrebbe comunque essere la sua meta: attenzione, infatti, al Tottenham di Antonio Conte, che vuol far spesa in Italia per rafforzare gli Spurs.

Fiorentina, ecco il sostituto di Vlahovic

La Fiorentina è dunque chiamata a muoversi per trovare un degno erede. I nomi sul tavolo sono tanti: il calciatore più apprezzato è sicuramente Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo, che domenica è andato a segno al Franchi, piace però anche ai top team del campionato italiano, dalla Juventus, passando per Inter e Milan.

Più facile raggiungere un profilo come Joao Pedro, soprattutto se il Cagliari dovesse retrocedere in Serie B. A riportarlo è il Corriere dello Sport, in edicola stamani. Attenzione anche alla pista Borja Mayoral.