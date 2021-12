Inter, la letterina di Inzaghi | Cinque nomi sotto l’albero

L’Inter vuole accontentare Simone Inzaghi e consegnargli dei rinforzi sul mercato: cinque nomi graditi al tecnico nerazzurro

I nerazzurri sono campioni d’inverno con una giornata d’anticipo, un risultato che non vale niente in termini di trofei, ma che certifica l’ottimo lavoro svolto in estate dalla società.

La scelta di puntare su Simone Inzaghi dopo l’addio di Antonio Conte si è rivelata estremamente vincente: il tecnico romagnolo ha conquistato squadra e tifosi con un gioco convincente ed i risultati sono stati una diretta conseguenza. Ora Marotta e Piero Ausilio vogliono accontentare l’ex allenatore della Lazio, consegnandogli dei rinforzi sul mercato a gennaio e gettando le basi per altri colpi a giugno. Sono cinque i nomi sotto l’albero di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Nandez e Kurzawa a gennaio | Frattesi e Ricci a giugno

L’idea della dirigenza meneghina è quella di mettere le mani almeno su un rinnovo per il mercato di gennaio, anche in funzione degli impegni in Champions League, e poi di gettare le basi per i rinforzi estivi. A rientrare nella prima categoria, come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe ancora Nahitan Nandez: l’uruguaiano è scontento a Cagliari e, come raccontato su queste pagine, potrebbe partire già nel mercato invernale. L’ex Boca rappresenterebbe un bel jolly per Simone Inzaghi, essendo capace di giocare sia come esterno che come interno di centrocampo.

Riguardo al futuro, invece, la rosea mette in evidenza in nomi di Davide Frattesi e Samuele Ricci: due giovani che stanno facendo molto bene in Serie A e che hanno tutte le carte in regola per essere importanti anche in chiave Nazionale. Infine, come riportato da ‘Tuttosport’, Marotta vorrebbe consegnare anche un esterno sinistro ad Inzaghi, così da poter spostare Dimarco in maniera fissa nel pacchetto arretrato. Le ultime idee arrivano dal PSG e si tratterebbe di Kurzawa e Diallo, entrambi in uscita e che potrebbero rappresentare un’occasione per i nerazzurri. L’Inter si rinforza, obiettivo seconda stella.