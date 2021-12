Juventus, riparte l’assalto a Icardi | Affare con nuova formula

La Juventus a caccia di un attaccante per gennaio: tutti gli indizi portano verso Icardi, ecco come si può concretizzare l’affare

La Juventus prova a chiudere il 2021 con un sorriso, stasera contro il Cagliari, e a lanciarsi verso un 2022 da protagonista. Non sarà facile per i bianconeri richiudere il gap con la zona Champions, ma i segnali delle ultime settimane sono apparsi incoraggianti per la squadra di Allegri.

In avanti, ha ritrovato un minimo di continuità Alvaro Morata, che ha segnato tre volte nelle ultime quattro giornate. Ma lo spagnolo, da solo, non può bastare per inseguire gli obiettivi stagionali. Ecco perché a gennaio sicuramente la Juventus tenterà di portare a casa un altro attaccante. Da escludere grandi botti alla Vlahovic come si è arguito dalle parole di Arrivabene prima del match contro il Bologna, ma qualche mossa ci sarà. I centravanti sul mercato non mancano, ma tutti gli indizi sembrano portare verso una direzione. CM.IT vi ha già raccontato l’intenzione della Juventus di puntare su Mauro Icardi, al netto dei problemi relativi all’ingaggio dell’argentino.

Calciomercato Juventus, scelta fatta: tutto su Icardi, la nuova proposta al Psg

Tutti gli indizi portano verso di lui, come ‘prescelto’ e giocatore più abbordabile per rinforzare la prima linea bianconera. Come spiega ‘Tuttosport’, per Martial il Manchester United spara troppo alto (circa 40 milioni di euro), Cavani pare invece ormai destinato al Barcellona. Ecco perché si guarda con decisione all’ex interista, che al Psg trova sempre meno spazio, chiuso dal tridente atomico formato da Messi, Mbappe e Neymar.

La novità di queste ore è che la Juventus pare intenzionata a chiedere il giocatore in prestito ma senza obbligo di riscatto, con un semplice diritto. Contatti con i francesi in corso da tempo e apertura in tal senso. Difficile pensare di inserire Arthur nella trattativa, il brasiliano a gennaio può comunque effettivamente lasciare la Juventus. Occhio alla pista Siviglia che prende sempre più consistenza.