Vlahovic più Chiesa, l’ex Inter dà un doppio ‘dispiacere’ alla Juventus

La Juventus ‘incassa’ un doppio dispiacere dall’ex Inter: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ‘allontanati’ dai bianconeri

E’ tutto fuorché un segreto che la Juventus sia sulle tracce di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha appena eguagliato il record di gol in un anno solare in Serie A detenuto da Ronaldo e aspetta i bianconeri per decidere il suo futuro, come raccontato da Calciomercato.it.

Ma per il bomber della Fiorentina arriva un consiglio contrario. L’ex Inter Rummenigge intervenuto a ‘RTV38′ dice: “Gli consiglio di restare a Firenze ancora un po’. A 21 anni non vale la pena rincorrere i soldi. Alla Fiorentina sta facendo tanti gol: per me dovrebbe restare ancora qualche anno. Sarebbe importante che i viola riuscissero a convincerlo con un progetto serio: Vlahovic potrebbe essere il simbolo della Fiorentina. A livello calcistico Dusan è appena nato: ha bisogno di Firenze per crescere ancora”.

Calciomercato Juventus, Rummenigge: “Chiesa è da Bayern Monaco”

Chi non ha più bisogno di crescere, invece, è Federico Chiesa e Rummenigge lo vede bene nel Bayern Monaco: “E’ un grande calciatore – le sue parole -. Lo ha dimostrato alla Fiorentina e alla Juventus, ma anche in Nazionale: gli Europei ha fatto la differenza. E’ un giocatore completo e potrebbe giocare nel Bayern Monaco“.