Vola via a zero, accordo con Raiola: Juventus e Milan vanno KO

Svolta per il futuro di un giovane calciatore in rampa di lancio, accordo con Raiola per l’addio a zero: Juventus e Milan vanno fuori causa

Juventus e Milan lavorano alacremente in sede di calciomercato. È chiaro a tutti come i bianconeri abbiano bisogno di intervenire a centrocampo, dove la qualità scarseggia. Il doppio addio di Ramsey e Arthur (ai margini del progetto) è una concreta possibilità. In entrata la Juventus ragione su diversi profili, come Zakaria e Witsel. Quest’ultimo sembra un po’ sfumato, ma dovrebbe arrivare comunque un profilo del genere. Si cercherà di prendere anche un centravanti, con il sogno Vlahovic sempre in cima alla lista.

In casa Milan, invece, c’è bisogno di intervenire nel reparto difensivo. Il grave infortunio di Kjaer, che ha terminato in largo anticipo la stagione, obbliga a prendere un valido sostituto in quella zona di campo, nonostante il ‘Diavolo’ sia uscito dall’Europa. I lombardi, dal canto loro, non guardano solo al centrale, piace molto anche un giovane profilo in rampa di lancio per la corsia di destra della retroguardia. È un obiettivo che condividono con la Juve, ma arrivano pessime notizie in questo senso.

LEGGI ANCHE>>> Scelto per il dopo Sanchez: l’Inter beffa la Juventus

Calciomercato, c’è l’accordo con Raiola per l’addio a zero: bye bye Juve e Milan

Stiamo parlando di Noussair Mazraoui, talentuoso terzino destro in forza all’Ajax. Il marocchino classe ’97 attira particolarmente per la sua situazione contrattuale. È in scadenza di contratto giugno 2022 e pare non essere intenzionato a rinnovare l’accordo con gli olandesi.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, il “rientro” dura poco | Offerta e nuovo addio

È stato accostato anche alla Roma (in cerca di un valido vice Karsdorp), ma stando a quanto riferisce il giornalista Gerard Moreno, esperto di Barcellona, ci sarebbe già un principio di accordo tra i blaugrana e Raiola per il trasferimento a zero a giugno. L’esterno basso avrebbe già parlato con il suo potente agente, comunicandogli l’intenzione di approdare alla corte di Xavi la prossima stagione. La Serie A ora è più lontana.