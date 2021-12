Scelto per il dopo Sanchez: l’Inter beffa la Juventus

Scelto l’attaccante per sostituire Alexis Sanchez. Il cileno può lasciare subito l’Inter: il sostituto non è Luuk de Jong. Ecco il prescelto per i nerazzurri

Pochi giorni e sarà calciomercato. Il 2021 ben presto andrà in archivio: dopo le partite di Coppa Italia, che si chiuderà stasera, si giocheranno due turni di Serie A. Nel weekend andrà in scena il diciottesimo turno, poi tra martedì e mercoledì il diciannovesimo.

I giocatori del massimo campionato non festeggeranno Natale in campo e nemmeno il Capodanno. Il ritorno è previsto per il 6 gennaio. Mese in cui si aprirà anche il calciomercato e le squadre sono pronte a correre ai ripari per trovare la soluzione ai propri problemi.

L’Inter, che domenica battendo il Cagliari, si è presa la vetta della classifica, sarà molto probabilmente la squadra che si muoverà di meno ma il mercato potrebbe comunque presentare delle sorprese. In queste ore dalla Spagna è rimbalzata la notizia di un possibile ritorno di Alexis Sanchez al Barcellona, in cambio di Luuk de Jong. Scambio che appare al momento ben lontano dalla conclusione ma l’addio del cileno non è comunque da escludere.

Calciomercato Inter, Scamacca preferito ad Insigne

E’ chiaro che una partenza dell’ex Udinese spingerebbe l’Inter a tornare prepotentemente sul calciomercato. Ai nostri utenti Twitter è stato chiesto di scegliere il sostituto ideale in caso di addio di Alexis Sanchez. L’ipotesi Luuk de Jong è stata praticamente bocciata. L’olandese ha ricevuto solamente il 12,8% dei voti, piazzandosi al quarto posto, alle spalle di tutti. Il prescelto dei tifosi è così stato Scamacca. Il bomber del Sassuolo ha ottenuto il 36,2% delle preferenze, facendo meglio di Lorenzo Insigne (27,7%) e Martial (23,4%).

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊#Inter, dalla Spagna rimbalza l'ipotesi di uno scambio col #Barcellona tra #Sanchez e #deJong. Ma se davvero il cileno dovesse andare via a gennaio, chi preferireste per l'attacco di Simone #Inzaghi? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 16, 2021

Calciomercato Inter, quanta concorrenza per Scamacca

Gianluca Scamacca, dopo un periodo non facile, è tornato a segnare con continuità. Le luci dei riflettori sono così finite nuovamente su di lui. E’ vero che l’Inter è tra le squadre interessante al centravanti classe 1999 ma non è l’unica. Da tempo, infatti, anche Milan e Juventus lo stanno seguendo con attenzione. Sullo sfondo resta anche la Fiorentina che potrebbe puntare su Scamacca per il dopo Dusan Vlahovic