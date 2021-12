Calciomercato Inter, contatti continui in Serie A | Doppio colpo per Inzaghi

La dirigenza dell’Inter è al lavoro per il futuro, contatti continui in Serie A per portare due colpi ad Inzaghi

I nerazzurri si godono il presente, con il primo posto in classifica in Serie A e gli ottavi di finale di Champions League, ma intanto lavorano sul futuro.

L’obiettivo della dirigenza meneghina è quello di alzare ancora di più il livello e di aumentare la quota ‘azzurra’ nella rosa di Simone Inzaghi. Insomma, meno internazionale e più Nazionale per i nerazzurri. Per riuscire a farlo la dirigenza meneghina sarebbe in contatto costante con un club di Serie A: due sarebbero i grandi colpi individuati da Marotta e Ausilio.



Calciomercato Inter, Frattesi il primo colpo | Scamacca o Raspadori il secondo

Il segreto dei recenti successi dell’Inter si può ridurre a due uomini: Beppe Marotta e Piero Ausilio. Due grandi dirigenti con una visione molto precisa, quella di una squadra iper-competitiva e caratterizzata da una forte componente italiana: insomma, guardare Nicolò Barella per capire quale sarà la direzione presa dal club meneghino. Anche nelle prossime sessioni di mercato, quindi, bisogna attendersi operazioni come quelle che hanno portato il centrocampista a Milano dal Cagliari.

Al primo posto, in questo senso, ci sarebbero tre giocatori. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri sarebbero in contatto continuo con il Sassuolo: l’obiettivo sarebbe quello di portare Frattesi e uno tra Scamacca e Raspadori a Milano in estate. Marotta e Ausilio vogliono anticipare la concorrenza, composta da tutti i migliori club italiani, e mettere le mani sui talenti neroverdi.

Oltre ai giocatori che stanno brillando con la maglia del Sassuolo, i nerazzurri attenzionano anche altri profili ‘azzurri’. Come raccontato su queste pagine, infatti, l’Inter non molla la presa su Parisi dell’Empoli. La volontà del club meneghino è quella di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi con dei talenti italiani.