ESCLUSIVO | Inter, occhi su un talento dell’Under 21. Ma non sono soli

L’Inter segue Fabiano Parisi dell’Empoli: c’è da affrontare la concorrenza del Napoli e di altri top club

La splendida performance nella notte di Napoli, quella che ha contribuito in modo importante alla vittoria dell’Empoli al ‘Maradona’ non è passata inosservata. Così come non sono passate senza lasciare il segno le altre gare disputate da Fabiano Parisi.

Ed è per questo che Beppe Marotta e Piero Ausilio, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, si sono iscritti alla lista degli ‘attenzionanti’. Qualche informazione con l’Empoli e con il manager del ragazzo classe 2000, Mario Giuffredi, è stata già presa. Fino al termine di questa stagione, Parisi non si muoverà dalla Toscana. Ne va del suo percorso di crescita, della possibilità di sbagliare qualche partita, della necessità di mettere ancora tanti minuti di Serie A nelle gambe. Questi i concetti che sono stati ribaditi anche agli uomini mercato dell’Inter.

Parisi, tra prospettive e certezze

Ventuno anni compiuti lo scorso novembre, Parisi finora ha collezionato 420 minuti in Serie A, mettendo a referto anche un assist. Piacciono dell’esterno irpino la gamba, l’esplosività, ma anche la grande dedizione tattica. C’è ancora da crescere, in particolare in fase nella fase di non possesso. I presupposti, però, sono ottimi e l’Inter sta pianificando un investimento su un giovane che potrebbe portare linfa importante sulla corsia mancina ed adattarsi, per velocità e dinamismo, molto facilmente ad una difesa a 5.

Facile immaginare che ancora qualche mese di campionato a questo livello e Parisi possa anche valere attorno ai 10 milioni di euro. Potrebbe essere un affare se il rendimento resterà in fase così ascendente. Su Parisi c’è, da tempo, l’interesse del Napoli: ma, ci sono anche altre squadre di Serie A di prima fascia che stanno monitorando con attenzione il terzino anche dopo l’esordio in Under 21.