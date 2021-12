Mario Giuffredi ha parlato a margine degli Italian Football Awards: da Veretout a Parisi e Mario Rui, le parole del procuratore

A margine degli Italian Football Awards, Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni anche di CMIT TV, facendo il punto di alcuni dei suoi assistiti, da Parisi a Mario Rui e Veretout.

PARISI – “Non posso pensare che una squadra acquisti Parisi perché è un 2000. Penso che chi lo prende, lo deve prendere perché lo reputa uno dei migliori talenti italiani. Ora però è presto per fare il nome di una squadra perché deve concentrarsi sull’Empoli fino a giugno perché poi è facile dimenticare ciò che si è fatto. Ne ho parlato con De Laurentiis? Io ho due giovani che ritengo da Napoli, è una delle società con cui sono più legato. Casale e Parisi li ho consigliati, poi le valutazioni le faranno Giuntoli, Spalletti, il presidente. Casale monitorato dal Napoli? Smentisco, è un giocatore che sta facendo bene, di grande livello, ma come Parisi deve stare concentrato. I calciatori bravi piacciono a tutti, compreso al Napoli”.

MARIO RUI – “Se vince lo scudetto andiamo a Dubai, è il suo sogno. Tutti lo contestavano, ma io ho sempre saputo che era un bravo giocatore e mi sono ostinato a dire, anche quando lo volevano mandare via, che doveva restare a Napoli e dimostrare il proprio valore. Quando avrà dimostrare il suo valore, che è elevatissimo, e avrà aggiunto anche lo scudetto, allora lo porteremo a Dubai”.

VERETOUT – “Non ne parliamo, non è un argomento importante in questo momento”.

Calciomercato Milan, l’agente: “Conti andrà via”

CONTI – “A gennaio va via. Deve essere la mia prossima vittoria. È stato vittima di infortuni ed è andato troppo presto nel dimenticatoio. La mia prossima scommessa, che credo sarà la prima prossima vittoria, è rilanciarlo. Il Genoa? No, io nella testa ho altro per lui e sono convinto che sia il posto giusto per rilanciarlo”.

PEZZELLA – “E’ un’altra grande vittoria. Oggi gioca in Champions ed è titolare dell’Atalanta che lotta per lo Scudetto”.